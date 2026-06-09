Maturità 2026, il calcolo del credito scolastico degli interni

Sinergie di scuola, 8.6

Massimo 40 punti, conta anche il voto di comportamento che se è pari o superiore a 9/10 consente di attribuire il punteggio più alto all’interno della fascia di attribuzione.

Il credito scolastico per i candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026 viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, tenendo conto del percorso scolastico del candidato nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

L’O.M. n. 54 del 26/03/2026, relativa alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, spiega che l’ammontare massimo del credito scolastico è di 40 punti, così ripartiti:

12 punti per il terzo anno

13 punti per il quarto anno

15 punti per il quinto anno.

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. L’attribuzione avviene sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e delle indicazioni specifiche contenute nell’ordinanza.

È importante notare che, ai sensi dell’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dalla legge n. 150/2024, il punteggio più alto all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, basato sulla media dei voti dello scrutinio finale, può essere assegnato se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi. Questa disposizione si applica anche agli studenti frequentanti il terzultimo e penultimo anno.

L’ordinanza prevede, inoltre, alcuni casi particolari per l’attribuzione del credito scolastico ai candidati interni:

Corsi quadriennali: il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, terza e quarta.

il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, terza e quarta. Abbreviazione per merito: in caso di abbreviazione del corso di studi per merito, il consiglio di classe attribuisce, per l’anno non frequentato, il massimo del credito previsto (quindici punti) se il voto di comportamento nella penultima classe è pari o superiore a nove decimi. Se il voto di comportamento è pari a otto decimi, vengono attribuiti quattordici punti.

in caso di abbreviazione del corso di studi per merito, il consiglio di classe attribuisce, per l’anno non frequentato, il massimo del credito previsto (quindici punti) se il voto di comportamento nella penultima classe è pari o superiore a nove decimi. Se il voto di comportamento è pari a otto decimi, vengono attribuiti quattordici punti. Mancanza di credito scolastico per la terza o la quarta classe: in sede di scrutinio finale della quinta classe, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base ai risultati conseguiti per idoneità, promozione o negli esami preliminari sostenuti come candidati esterni.

in sede di scrutinio finale della quinta classe, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base ai risultati conseguiti per idoneità, promozione o negli esami preliminari sostenuti come candidati esterni. Studenti provenienti da percorsi IeFP (istituti professionali del vigente ordinamento): se non in possesso di credito per la terza e/o la quarta classe, il consiglio di classe della quinta attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale, tenendo conto degli esiti di eventuali verifiche in ingresso e dei titoli IeFP posseduti.

(istituti professionali del vigente ordinamento): se non in possesso di credito per la terza e/o la quarta classe, il consiglio di classe della quinta attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale, tenendo conto degli esiti di eventuali verifiche in ingresso e dei titoli IeFP posseduti. Studenti ammessi in quinta classe da commissione di esame di Stato : il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di sette punti per la terza e otto per la quarta, se non frequentate. Se lo studente ha idoneità o promozione alla quarta, per la terza è assegnato il credito acquisito, più otto punti per la quarta.

: il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di sette punti per la terza e otto per la quarta, se non frequentate. Se lo studente ha idoneità o promozione alla quarta, per la terza è assegnato il credito acquisito, più otto punti per la quarta. Regione Lombardia (studenti provenienti da corsi annuali IeFP): l’attribuzione del credito è effettuata dal consiglio della classe dell’istituto professionale cui sono assegnati come interni. Il credito per la terza e la quarta è calcolato in base al punteggio del titolo di Qualifica e del Diploma professionale, mentre per la quinta si basa sulla media dei voti dello scrutinio finale del corso annuale.

(studenti provenienti da corsi annuali IeFP): l’attribuzione del credito è effettuata dal consiglio della classe dell’istituto professionale cui sono assegnati come interni. Il credito per la terza e la quarta è calcolato in base al punteggio del titolo di Qualifica e del Diploma professionale, mentre per la quinta si basa sulla media dei voti dello scrutinio finale del corso annuale. Province autonome di Trento e Bolzano (studenti provenienti da corsi annuali IeFP): il credito è attribuito secondo le modalità del Protocollo d’intesa e nel rispetto dei parametri dell’Allegato A del d.lgs. 62/2017, tenendo conto dei risultati degli esami di qualifica e di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. I voti di qualifica e diploma possono essere convertiti in decimi e poi in credito scolastico secondo la tabella.

(studenti provenienti da corsi annuali IeFP): il credito è attribuito secondo le modalità del Protocollo d’intesa e nel rispetto dei parametri dell’Allegato A del d.lgs. 62/2017, tenendo conto dei risultati degli esami di qualifica e di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. I voti di qualifica e diploma possono essere convertiti in decimi e poi in credito scolastico secondo la tabella. Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno, di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali attività afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico

I docenti di religione cattolica e delle attività alternative partecipano pienamente alle deliberazioni del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito delle fasce previste, per gli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

Il consiglio di classe tiene conto anche degli elementi conoscitivi forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor coinvolti in attività di ampliamento dell’offerta formativa.