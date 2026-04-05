Maturità 2026, le date delle nomine dei commissari

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 5.4.2026.
La designazione dei commissari interni
Spetta ai Consigli di Classe, come di consueto, la designazione dei Commissari interni, sulla base delle discipline e delle classi di concorso già individuate dal Ministero con dm n. 9 del 30 gennaio 2026.
Ecco i dettagli salienti per la Maturità 2026:
- Domande commissari esterni/presidenti: Presentabili dal 26 marzo al 13 aprile 2026.
- Pubblicazione nomi: Prevedibilmente tra il 3 e il 5 giugno 2026.
- Insediamento commissioni: Martedì 16 giugno 2026.
- Prima prova scritta:
Giovedì 18 giugno 2026
Chi viene nominato ha obbligo di accettare, salvo impedimento
La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce “L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
E ancora Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Chi non viene nominato è a disposizione della scuola fino al 30 giugno
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
Le materie d’esame per il 2026
- Liceo Classico: Latino (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Filosofia (colloquio).
- Liceo Scientifico: Matematica (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Storia (colloquio).
- Liceo Linguistico: Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 3, Filosofia (colloquio).
- Liceo Scienze Umane: Scienze Umane, Lingua e cultura straniera 1, Diritto (colloquio).
- Liceo Artistico: Discipline progettuali caratteristiche, Lingua e cultura straniera 1, Storia dell’Arte (colloquio).
- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM): Economia aziendale, Seconda lingua comunitaria, Diritto (colloquio).
- Turismo: Discipline turistiche e aziendali, Seconda lingua comunitaria, Lingua inglese (colloquio).
- Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e Reti, Lingua Inglese, Lingua e Letteratura Italiana (colloquio).
- Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT): Progettazione, costruzioni e impianti, Lingua Inglese, Italiano (colloquio).