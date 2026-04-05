Maturità 2026, le date delle nomine dei commissari

Le materie affidate ai commissari esterni vengono solitamente rese note dal Ministero entro il 31 gennaio.

Chi viene nominato ha obbligo di accettare, salvo impedimento

La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce “L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

E ancora Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Chi non viene nominato è a disposizione della scuola fino al 30 giugno

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

Le materie d’esame per il 2026

Il MIM ha pubblicato le materie esterne per la Maturità 2026, con commissari esterni per la seconda prova e il colloquio.

Principali materie esterne:

Latino (Classico), Matematica (Scientifico), Lingua e cultura straniera 1 (Linguistico), Scienze Umane (Scienze Umane), Economia Aziendale (AFM).

Materie Esterne Commissari – Licei 2026

Liceo Classico Latino (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Filosofia (colloquio). Latino (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Filosofia (colloquio).

Liceo Scientifico Matematica (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Storia (colloquio). Matematica (seconda prova), Lingua e cultura straniera 1, Storia (colloquio).

Liceo Linguistico Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 3, Filosofia (colloquio). Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 3, Filosofia (colloquio).

Liceo Scienze Umane Scienze Umane, Lingua e cultura straniera 1, Diritto (colloquio). Scienze Umane, Lingua e cultura straniera 1, Diritto (colloquio).

Liceo Artistico Discipline progettuali caratteristiche, Lingua e cultura straniera 1, Storia dell’Arte (colloquio). Discipline progettuali caratteristiche, Lingua e cultura straniera 1, Storia dell’Arte (colloquio).

Materie Esterne Commissari – Tecnici e Professionali 2026