Orizzonte Scuola, 20.5.2026.
Maturità all’estero, avviso per le commissioni: candidature online entro il 22 maggio per presidenti e commissari.
Il MAECI, d’intesa con il MIM, ha aperto la procedura per la formazione delle commissioni degli esami di maturità nelle scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 2025/2026, con incarichi conferiti in via residuale al personale in servizio in Italia e priorità al contingente già presente all’estero.
Calendario e sedi d’esame
L’avviso distingue tra calendario boreale e calendario australe, ma la procedura resta unica per entrambe le sessioni.
Le sedi dell’emisfero australe, tra cui Buenos Aires, Lima, Santiago del Cile, Montevideo e San Paolo, sosterranno gli esami tra novembre e dicembre 2026, mentre per il boreale le prove seguiranno il calendario estivo europeo.
L’elenco delle sedi e delle discipline, fissato dal decreto ministeriale del 29 gennaio 2026, può essere aggiornato in base al numero dei candidati o a situazioni locali.
Chi può candidarsi
La funzione di presidente di commissione resta riservata ai dirigenti scolastici collocati fuori ruolo presso il MAECI, che devono presentare una messa a disposizione con il Nulla Osta dell’Ufficio competente.
Per i commissari esterni possono presentare domanda i docenti delle classi di concorso indicate nell’allegato, appartenenti alle categorie previste dall’avviso: docenti di ruolo in servizio in Italia, docenti di ruolo fuori ruolo presso il MAECI e docenti in pensione da non oltre tre anni, con questi ultimi in subordine. I docenti già impegnati come commissari interni nella propria sede di servizio possono candidarsi solo per il calendario australe.
Requisiti e scadenze
Tra i requisiti richiesti figurano almeno cinque anni di servizio nella classe di concorso, l’assenza di condanne o procedimenti disciplinari, il Nulla Osta del dirigente scolastico o del MAECI, un documento valido per l’espatrio e la mancata prestazione recente di servizio nelle sedi estere richieste.
Le certificazioni linguistiche di livello almeno B2 restano valutabili, ma vanno allegate alla domanda se dichiarate, con riferimento alle lingue ammesse dall’avviso.
La candidatura va presentata solo online sulla piattaforma dedicata, con accesso SPID, entro le ore 13 del 22 maggio; alla domanda vanno allegati documento di identità, Nulla Osta ed eventuali certificazioni linguistiche.
La pagina dedicata
Maturità all’estero ultima modifica: 2026-05-21T15:36:28+02:00 da