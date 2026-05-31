di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 30.5.2026.

Maturità 2026: dal 4 giugno le nomine di commissari e presidenti su SIDI.

Insediamento il 16 giugno, prima prova il 18. Scadenze e procedure.

L’esame di maturità 2026 entra nella sua fase operativa. A partire dal 4 giugno 2026 è prevista l’apertura delle funzioni di interrogazione dei risultati delle nomine effettuate tramite la procedura informatizzata SIDI per le scuole secondarie di II grado e per gli Uffici Scolastici Provinciali. Commissari esterni e presidenti potranno finalmente sapere dove e con quale commissione lavoreranno nelle prossime settimane.

La nuova composizione delle commissioni per la maturità 2026

Quest’anno le commissioni d’esame della maturità hanno una struttura rinnovata rispetto al passato. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame — una ogni due classi — presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro.

La riduzione del numero dei commissari rispetto al passato non modifica né il valore delle prove né il sistema di valutazione finale. I risparmi derivanti dal numero minore di commissari saranno impiegati per l’assicurazione sanitaria integrativa, il Fondo dell’Offerta Formativa e la formazione dei docenti.

Componente Provenienza Numero Presidente Esterno all’istituto 1 per commissione Commissari esterni Altri istituti 2 per commissione Commissari interni Docenti della classe 2 per ciascuna delle 2 classi

Come ricevere e dove trovare la nomina ufficiale

Presidenti e commissari esterni che ricevono la nomina sono tenuti alla consultazione e alla stampa dei provvedimenti di nomina definitivi: il documento andrà presentato il giorno di insediamento della commissione, martedì 16 giugno. Le modalità di comunicazione differiscono in base al ruolo:

Presidenti : la comunicazione di accettazione va inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

: la comunicazione di accettazione va inviata all’ di riferimento. Commissari esterni: la comunicazione va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio.

Fino al 3 giugno è possibile segnalare inesattezze relative alla configurazione delle commissioni agli Uffici scolastici competenti. Superata questa finestra, le nomine diventano definitive.

Vale la pena ricordare che partecipare agli esami è un obbligo: non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Il calendario completo da oggi al 18 giugno: le date da non perdere

Data Adempimento Entro 3 giugno 2026 Segnalazione inesattezze sulle commissioni Dal 4 giugno 2026 Apertura SIDI — consultazione nomine commissari e presidenti 16 giugno 2026 Insediamento delle commissioni — presentazione documento di nomina 18 giugno 2026 Prima prova scritta (italiano) — ore 8:30

Le commissioni si insedieranno martedì 16 giugno 2026. Da quel momento partiranno le operazioni preliminari dell’esame di Stato, con l’analisi della documentazione delle classi e l’organizzazione del calendario dei lavori. Il primo appuntamento per gli studenti sarà giovedì 18 giugno alle ore 8:30, con la prova scritta di italiano: la prova comune a tutti gli indirizzi di studio e l’avvio ufficiale dell’esame per i maturandi.

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Maturità, nomine commissari e presidenti il 4 giugno

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