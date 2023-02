di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 10.2.2023.

Come sarà l’esame di Stato 2023? Come cambia la maturità quest’anno, dall’ammissione al voto finale.

Maturità 2023, il Ministero dell’Istruzione la cambia di nuovo. E’ il sesto cambiamento in sei anni, fa notare Il Sole 24 Ore di oggi. Significa che negli ultimi 6 anni, i maturandi si sono trovati ogni volta un impianto d’esame diverso da quello dell’anno precedente. La conferma della modifica dell’esame di stato 2023 è arrivata qualche settimana fa, con il decreto ministeriale in cui son state rese note le materie. Ma già il tutto era stato anticipato nelle settimane precedenti. Come sarà l’esame di quest’anno?

Esame di maturità 2023: come saranno le prove?

Le novità dell’esame di Maturità 2023 e riguardano l’ammissione, gli scritti, l’orale, la commissione e il punteggio. Vediamole tutte.

Requisiti di ammissione : Per poter sostenere l’esame di Statooccorrono la frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, il 6 in tutte le discipline, condotta inclusa (con un 5 l’ammissione è decisa dal consiglio di classe) e aver partecipato alle prove Invalsi (italiano, matematica, inglese). L’ex alternanza scuola-lavoro (oggi Pcto) non costituirà requisito di ammissione.

Commissioni e voto finale

Vediamo le modifiche all’assetto della commissione d’esame e come si calcola il voto finale questo 2023.

Commissioni d’esame : tornano ad assumere l’assetto pre Covid. Saranno composte da un presidente esterno + scolastica, tre membri interni + tre membri esterni.

