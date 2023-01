dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 25.1.2023.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiorna gli importi di Indennità di vacanza contrattuale 2022-2023 negli stipendi scuola per effetto del CCNL sottoscritto il 6/12/2022. I nuovi importi sono applicati da aprile 2022, luglio 2022, febbraio 2023.

Il personale scolastico percepisce la cosiddetta ‘indennità di vacanza contrattuale‘, pari allo 0,70 per cento dello stipendio tabellare, una cifra che, in percentuale, è stata leggermente aumentata rispetto allo 0,42 per cento applicato in precedenza.

Si tratta di cifre elemosina che non hanno nulla a che vedere con un vero, auspicato e soprattutto adeguato aumento di stipendio.

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede infatti che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%

dal 1° luglio 2022 0,50%

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, il MEF comunica le misure dell’anticipazione (corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell’anno 2022 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego:

Riportiamo di seguito la tabella degli importi indicati nella tabella MEF relativi al comparto scuola che devono intendersi mensili lordi:

MEF, i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2022-23

