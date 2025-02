dalla Gilda degli insegnanti, 17.2.2025.

Misura spot: l’incremento pari a 50milioni di euro l’anno, per due anni.

“L’incremento di 100 milioni di euro per le figure di tutor e orientatore nelle scuole, previsto nell’emendamento approvato al Milleproroghe, oltre ad essere una misura inutile, ha a che fare con la propaganda”. E’ il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

La Commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, ha approvato l’estensione del finanziamento per le attività dei docenti tutori e orientatori, anche per l’anno scolastico 2025-2026. Un incremento pari a 50milioni di euro all’anno per due anni.

“Piuttosto – afferma Castellana – i fondi previsti per queste due figure, siano usati per retribuire i coordinatori di classe, interclasse e intersezione, che svolgono un lavoro gravoso, non riconosciuto e anche sottopagato. Inoltre – conclude il coordinatore – al posto di fare proclami somiglianti a campagne pubblicitarie, oggi, occorre dare priorità ad un rinnovo contrattuale che sia degno della categoria, per questo è auspicabile reperire tutte le risorse necessarie”.

Così in una nota il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana

Milleproroghe, Gilda: inutili risorse aggiuntive per tutor e orientatori

