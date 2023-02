dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 24.2.2023.

La Camera ha approvato il Decreto Milleproroghe con 142 voti favorevoli, 90 contrari e 4 astenuti.

Queste le misure che riguardano la scuola.

Concorso straordinario bis, scorrere le graduatorie per coprire i posti ‘persi’

E’ stata approvata la parte che prevede l’integrazione delle graduatorie in seguito allo scorrimento dei rinunciatari.

Nel concreto le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/24 relativamente a quelle classi di concorso per cui non sono state effettuate le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Perciò coloro che svolgeranno l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo a far data dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio.

“All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.

PCTO

I PCTO non sono più un requisito per l’esame di Stato.

«Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all’anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.»

Lavoro agile per i fragili prorogato al 30 giugno

C’è anche la proroga fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023), di richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche ricorrendo a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento.

Per la sostituzione di tale personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche viene messa a disposizione la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

Supplenze infanzia paritarie

Supplenze negli anni 2021/22, 2022/23, 2023/24 a educatori.

All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l’anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno scolastico 2023/2024».

Concorso di religione

Il concorso per gli insegnanti di religione cattolica si svolgerà nel 2023.

All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».

CSPI

Pareri CSPI entro sette giorni.

All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024.

Concorso dirigenti 2017: procedura riservata per chi ha contenzioso aperto

L’emendamento approvato in commissione al Senato si propone quello l’emanazione di un decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del ‘Milleproroghe’, per individuare la nuova procedura di svolgimento di un concorso. Il quale prevede un corso di formazione di 120 ore con selezione e prova finale e sarà riservato e abbiano i seguenti requisiti:

aver sostenuto almeno la prova scritta

aver avviato ricorso entro i termini di legge al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto

aver pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta

oppure aver superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare,

o infine aver proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Concorso Dirigenti tecnici

Il Ministero dell’istruzione bandirà dal 1° giugno 2023 un concorso per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel 2024, di 59 dirigenti tecnici, e di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici a decorrere dal 2025.

È il concorso per dirigenti già previsto dal 2019.

Proroga adeguamento normativa antincendio

Il decreto milleproghe proroga anche il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024.

Ex Lsu

Il concorso per ex Lsu è rinviato al 2023.

All’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».

Graduatorie comunali per il personale scolastico 2012-17

Proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024 delle graduatorie comunali per il personale scolastico e ausiliari approvate negli anni 2012-2017. Proroga inoltre al 29 settembre 2024 la validità delle medesime graduatorie in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

Milleproroghe, i principali provvedimenti sulla scuola

