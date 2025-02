Minnella al Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

Il 19 febbraio, nel corso del Consiglio dei Ministri, il Governo ha ufficializzato due importanti nomine nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, sotto la direzione del Ministro Giuseppe Valditara. Le modifiche riguardano ruoli cruciali per il funzionamento del sistema educativo italiano, con una conferma e un avvicendamento ai vertici di dipartimenti chiave.

La prima novità riguarda la riconferma di Carmela Palumbo come Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Palumbo, che ricopriva già questo ruolo dal 2022, continua quindi a guidare una delle aree centrali della riforma educativa italiana. La sua esperienza consolidata e il suo impegno in ambito amministrativo e pedagogico sono considerati risorse fondamentali per portare avanti le sfide legate all’innovazione didattica e alla modernizzazione del sistema scolastico.

Più significativo, invece, il cambiamento al Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, dove il Ministro ha deciso di sostituire Jacopo Greco con Nando Minnella. Minnella, già presente al Ministero nel biennio 2018-2019 sotto la guida di Marco Bussetti, torna ora a ricoprire questo ruolo con il compito di proseguire la trasformazione digitale nel settore educativo. La sua esperienza in materia di innovazione tecnologica e gestione delle risorse sarà cruciale per sviluppare ulteriormente la digitalizzazione e ottimizzare le strutture del sistema educativo.

