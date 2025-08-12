Mini call veloce 2025, quanti posti

L’ora X per l’avvio della procedura della cosiddetta mini call veloce è ormai vicinissima. Si partirà giovedì 14 agosto alle ore 10 e la veloce procedura avrà conclusione il giorno 19 agosto alle ore 14. Si profilano centinaia di posti in alcune province per il sostegno della scuola primaria, qualche unità di posti per ADAA in alcune province, pure per ADMM si hanno pochi posti e in poche province, mentre addirittura, e sarebbe il secondo anno consecutivo, forse non resterà nessun posto per ADSS.

Come funziona la mini call veloce A partire dalle ore 14:00 del 14 agosto a finire alle ore 13:59 del 19 agosto 2025, sarà aperta la finestra per partecipare, attraverso le Istanze Online del MIM, alla Mini Call veloce. La mini call veloce 2025 è una procedura straordinaria dedicata esclusivamente ai posti di sostegno nelle scuole italiane. Essa rappresenta una fase aggiuntiva nel processo di assunzione dei docenti di sostegno, che viene attivata solo se, dopo le nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia, rimangono ancora posti vacanti. In questo caso i docenti hanno la possibilità di poter presentare domanda al fine dell’immissione in ruolo per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. Mini call veloce ecco chi può partecipare Questa procedura permette ai docenti già inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS (o negli elenchi aggiuntivi) di fare domanda per coprire posti vacanti in province diverse da quella in cui sono inseriti nelle GPS. Gli interessati hanno un termine breve, in tal caso 124 ore, per presentare la loro candidatura attraverso il portale INPA. La mini call veloce si concentra esclusivamente sui posti di sostegno rimasti scoperti dopo le normali procedure di immissione in ruolo da GPS I fascia e relativi elenchi aggiuntivi. Mini call veloce, come partecipare Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere all’istanza occorrono in alternativa: credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it , all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. Verranno fatte valere le riserve come il servizio civile universale: valgono tutte le regole che sono già state messe in campo per le altre assunzioni.

Come funzionerà l’assegnazione dell’algoritmo per assegnare la disponibilità in base al punteggio Ci saranno due fasi: Fase 1: entro il 13 agosto: pubblicazione delle disponibilità.

Fase 2: dal 14 al 19 agosto: presentazione delle istanze. Gli uffici pubblicheranno un albo con coloro che hanno presentato domanda per la provincia, per trasparenza. Successivamente, in ordine di punteggio, verranno assegnate le province sulla base delle richieste degli aspiranti. Una volta assegnata la provincia, i candidati potranno indicare le sedi per l’anno di prova, secondo un calendario specifico di ciascun ufficio. L’assegnazione, sia della provincia che della sede di lavoro, avverrà in ordine di punteggio, fatto salvo la gerarchia di scelta degli aspiranti e tenendo conto delle disponibilità. .

.