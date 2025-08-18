Mini call veloce, scelta della scuola in tempi brevi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 17.8.2025.

Mini call veloce, la fase della scelta della scuola viene attivata su Istanze Online.

In caso mi mancata assegnazione si rimane nelle GPS.

La novità principale di quest’anno è l’apertura della fase 2 della mini call veloce su istanze online del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In buona sostanza, una volta assegnata la provincia di assunzione all’aspirante all’immissione in ruolo da mini call veloce, presumibilmente già il prossimo 20 agosto, verrà successivamente aperta la fase 2 per la scelta della scuola con apposita istanza aperta sulla piattaforma Istanze Online del MIM.

La nota MIM

Come scritto nella nota ufficiale del MIM n.0178726 del giorno 06 agosto 2025: “A seguito dell’assegnazione su provincia, con successivo avviso, gli Uffici scolastici regionali coinvolti nella procedura comunicheranno le date di apertura delle funzioni telematiche per la scelta delle sedi scolastiche da parte degli aspiranti individuati“.

Per cui per esempio l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, una volta individuati i docenti destinatari del ruolo da mini call veloce, pubblicheranno un AVVISO sul sito dell’USR Lombardia delle date per procede alla sclata delle preferenze delle scuole disponibili in ogni singola provincia di destinazione. Una data presumibile per l’apertura della fase 2 per la scelta delle scuole, potrebbe essere per esempio dal 21 al 23 agosto 2025. Quindi il sistema restituirà, con apposito link inviato anche nella posta elettronica del neoassunto, la procedura di accettazione da restituire entro i cinque giorni successivi.

A tal proposito la nota del MIM suddetta ricorda quanto segue: ”Si rammenta che, come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l’aspirante individuato su sede deve accettarne esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito“.

Presumibilmente il link previsto pe rl’accettazione arriverà il 25 agosto e il termine di scadenza per l’esplicita accettazione scadrà il 29 agosto.

L’intera procedura, compresi i 5 giorni spettanti per l’accettazione, sarà terminata entro il 30 agosto 2025.

In caso mi mancata assegnazione si rimane nelle GPS

Partecipare è solo un’opportunità. Se si partecipa e non si viene nominati in ruolo, si rimane a tutti gli effetti in tutte le graduatorie (compresa quella di sostegno) e si potrà continuare a partecipare per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, per gli interpelli e per tutte le graduatorie d’istituto.

Solo nel caso di assunzione in ruolo, ci è esclusi dalle supplenze.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mini call veloce, scelta della scuola in tempi brevi

ultima modifica: da