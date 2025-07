Mini Call Veloce sostegno 2025/26

di Dario Catapano, Infoscuola24, 23.7.2025.

Requisiti, date, istruzioni e strategia per non restare esclusi.

La procedura straordinaria per il ruolo da GPS sostegno si svolgerà dal 14 al 19 agosto: ecco come funziona, chi può partecipare e come compilare correttamente le domande

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 torna la “Mini Call Veloce sostegno”, la procedura straordinaria per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo sui posti di sostegno non assegnati nella fase ordinaria. Si tratta di un’opportunità importante per i docenti inseriti nella I fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi.

Quando si presenta la domanda?

Come previsto dalla nota ministeriale n. 157408 del 9 luglio 2025, la domanda si potrà presentare tra il 14 e il 19 agosto ore 9.00. Tuttavia, i posti disponibili si conosceranno solo a ridosso dell’apertura della piattaforma, in quanto subordinati all’esito delle immissioni in ruolo da GaE e concorsi.

Possono partecipare alla mini call veloce 2025/26 (disciplinata dal D.M. n. 111/2024 e attivata con nota MIM n. 157408 del 9 luglio 2025) esclusivamente i docenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Iscrizione nella I fascia delle GPS sostegno o negli elenchi aggiuntivi

Il docente deve essere inserito a pieno titolo nella GPS di prima fascia per il sostegno (scuola infanzia, primaria, secondaria I o II grado) oppure negli elenchi aggiuntivi validi per l’anno scolastico 2025/2026.

2. Presentazione della domanda per il ruolo nella propria provincia

È condizione necessaria aver compilato – entro la scadenza del 30 luglio 2025 ore 14 – la sezione “Ruolo” nella domanda delle 150 preferenze, relativa alla provincia di inserimento in GPS.

3. Non essere già destinatari di proposta di assunzione

Il docente deve:

non essere stato già individuato per l’assunzione da GPS nella propria provincia;

non essere risultato rinunciatario per mancanza di preferenze espresse (ad esempio: ha indicato solo alcune sedi e tutte sono state occupate).

In pratica: chi ha presentato regolarmente domanda per l’assunzione da GPS sostegno nella propria provincia, ma non è stato assunto per carenza di disponibilità (e non per rinuncia), potrà partecipare alla mini call veloce. Per tale motivo si consiglia vivamente di completare la sezione relativa alla domanda per il ruolo su sostegno, nell’ambito della procedura GPS, indicando anche il codice dell’intera provincia, al fine di non precludersi alcuna possibilità di nomina.

4. Titolarità per le tipologie richieste

L’aspirante può partecipare alla mini call veloce per una o più province della stessa regione (anche diverse dalla provincia di inserimento in GPS), ma solo per le tipologie di posto (infanzia, primaria, I grado, II grado) per cui ha titolo di specializzazione.

La domanda dovrà essere inoltrata tramite il Portale Unico del Reclutamento – Istanze Online – secondo le tempistiche sopra indicate.

L’assegnazione e le sanzioni in caso di mancata accettazione

L’assegnazione della sede sarà vincolante: occorrerà accettare espressamente entro 5 giorni. La mancata accettazione sarà considerata rinuncia e comporterà:

la decadenza dalla nomina ricevuta;

l’esclusione dalla successiva attribuzione delle supplenze nella provincia di inserimento per l’a.s. 2025/26 (supplenze al 30/06 o 31/08).

N.B.: Le disponibilità residue per la mini call saranno note solo a ridosso dell’apertura della domanda

