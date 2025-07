Mini call veloce sostegno, i requisiti

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 26.7.2025.

Mini call veloce sostegno 2025/2026: Requisiti necessari per partecipare.

Procedura straordinaria e conferimento dell’incarico.



In osservanza a quanto disposto dal decreto 111 del 6 giungo 2024, anche per l’anno scolastico 2025/2026 sarà messa in atto la Procedura straordinaria per l’immissione in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, a cui si sono potuti iscrivere coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025.

Procedura straordinaria

Completate le operazioni di immissione in ruolo, si provvede, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente autorizzato pari a 13.860, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS e negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.

Conferimento dell’incarico

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato, previo superamento del percorso annuale e prova in servizio, all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Mini call veloce

Qualora al termine della procedura suddetta dovessero residuare posti vacanti, gli USR pubblicheranno l’avviso per l’avvio della cosiddetta “mini call veloce” al fine di consentire agli aspiranti docenti specializzati sul sostegno inseriti in prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/26, di presentare regolare domanda per essere assunti in una provincia diversa da quella d’iscrizione.

Requisiti per partecipare alla “mini call veloce”

A seguito dell’avviso emanato dagli USR, i docenti inseriti in prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi per l’anno 2025/2026, possono presentare domanda al fine di essere nominati con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, a condizione di:

• aver partecipato alla procedura per l’immissione in ruolo nella provincia d’iscrizione;

• non aver ricevuto alcuna proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno;

• non aver rinunciato a eventuale nomina.

Mini call veloce sostegno, i requisiti

