Graduatorie provincialiRuolo Autore: - 14 Agosto 2025 / 05 : 05
Commenti disabilitati su Mini call veloce Veneto: contingente e disponibilità

Mini call veloce Veneto: contingente e disponibilità

Gilda Venezia

13.8.2025.

Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: pubblicazione contingente procedura “per chiamata” e sedi disponibili – A.S. 2025/2026

Gilda Venezia

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è disponibile il decreto relativo alla pubblicazione del contingente provinciale dei posti da destinare alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, distinti per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) – A.S. 2025/2026.

E’ altresì pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per tale procedura.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Mini call veloce Veneto: contingente e disponibilità ultima modifica: 2025-08-14T05:05:35+02:00 da
Tags:, , , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl