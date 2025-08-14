Mini call veloce Veneto: contingente e disponibilità

13.8.2025.
Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: pubblicazione contingente procedura “per chiamata” e sedi disponibili – A.S. 2025/2026
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio è disponibile il decreto relativo alla pubblicazione del contingente provinciale dei posti da destinare alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, distinti per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) – A.S. 2025/2026.
E’ altresì pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per tale procedura.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3764 del 13-08-2025
Contingente_DM111_2024 – VENETO
Disponibilità
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3764 del 13-08-2025 e Albo n. 527/2025
