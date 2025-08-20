Graduatorie provincialiRuolo Autore: - 20 Agosto 2025 / 20 : 46
Mini call veloce Veneto: graduatoria ed esiti

Gilda Venezia

20.8.2025.

Scadenza 21 agosto 2025.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Procedura “Per chiamata” di cui all’art.5, comma 12, D.L. 44/2023 – Pubblicazione graduatorie, Esiti Fase 1 ed avvio fase 2 – Procedura informatizzata dal 20 agosto al 21 agosto 2025

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’Avviso prot. n. 25141 del 20 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente alle graduatorie regionali distinte per tipologia di posto e al prospetto degli esiti della prima fase relativi alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.– A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 20 agosto 2025 alle ore 15.00 del 21 agosto 2025.

 

