20.8.2025.
Scadenza 21 agosto 2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Procedura “Per chiamata” di cui all’art.5, comma 12, D.L. 44/2023 – Pubblicazione graduatorie, Esiti Fase 1 ed avvio fase 2 – Procedura informatizzata dal 20 agosto al 21 agosto 2025
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’Avviso prot. n. 25141 del 20 agosto 2025, di cui all’oggetto, unitamente alle graduatorie regionali distinte per tipologia di posto e al prospetto degli esiti della prima fase relativi alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.– A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 18.00 del 20 agosto 2025 alle ore 15.00 del 21 agosto 2025.
-
Avviso prot. AOODRVE n. 25141 del 20-08-2025
-
Allegato 1: Graduatorie_DM111_2024_sostegno
-
Allegato 2: Esito individuazioni Fase 1 – TURNO GPS
- Avviso prot. AOODRVE n. 25141 del 20-08-2025 e Albo n. 543/2025
Mini call veloce Veneto: graduatoria ed esiti ultima modifica: 2025-08-20T20:46:05+02:00 da