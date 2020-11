di F.Q. Il Fatto Quotidiano, 11.11.2020.

A Belluno papà si rifiuta di rispettare l’obbligo, la preside chiama la polizia.

Secondo le nuove norme introdotte con il Dpcm del 3 novembre, tutti gli alunni, a partire dalla prima elementare, devono indossare la mascherina anche in classe, al banco. Il padre non ha ceduto nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e alla fine ha riportato il figlio a casa.

Si è rifiutato di far indossare al figlio di 10 anni la mascherina prima di entrare a scuola e la preside di una scuola elementare di Belluno è stata costretta a chiamare la polizia. “Mio figlio in classe non la mette la mascherina”, ha dichiarato l’uomo all’ingresso secondo quanto riferito dal Gazzettino. Secondo le nuove norme introdotte con il Dpcm del 3 novembre, tutti gli alunni, a partire dalla prima elementare, devono indossare la mascherina anche in classe, al banco.

“Gli dà fastidio”, ha detto il padre alla dirigente scolastica, che si è rifiutata di far entrare il bambino senza dispositivo di protezione. È servito l’intervento della polizia per riportare la calma. Ma gli agenti non sono riusciti a far cambiare idea all’uomo, che, alla fine, ha riportato il figlio a casa.

