Mobbing nella scuola, cresce l’allarme tra i docenti

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.12.2025.

Sempre più insegnanti segnalano episodi di mobbing a scuola. Le norme che tutelano il docente e come difendersi: cosa fare contro pressioni, minacce e isolamento.

Negli ultimi anni un numero crescente di insegnanti racconta episodi di pressioni, minacce velate, isolamento e denigrazione. Situazioni che non provengono soltanto dagli studenti, ma talvolta anche da colleghi, famiglie o figure interne alla scuola. Molti liquidano tutto con un “fa parte del mestiere”. Non è così. Il mobbing scolastico non è una normale difficoltà didattica, ma una vera forma di violenza psicologica, che può e deve essere riconosciuta e contrastata.

Cos’è il mobbing scolastico verso il docente

Si parla di mobbing quando un insegnante subisce in modo sistematico e prolungato:

offese , minacce , denigrazioni ;

, , ; contestazioni pretestuose e continue;

e continue; isolamento o boicottaggio del proprio lavoro;

o boicottaggio del proprio lavoro; pressioni indebite da parte di colleghi o dirigenza;

da parte di colleghi o dirigenza; aggressività verbale o fisica da parte di studenti o genitori.

Una dinamica che compromette il benessere psicologico, la dignità professionale e la serenità didattica.

Cosa dice la normativa: i riferimenti che tutelano il docente

Anche in assenza di una legge unica dedicata al mobbing, l’ordinamento italiano offre diversi strumenti di tutela.

D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza sul lavoro – Le scuole devono garantire ambienti di lavoro sicuri anche sul piano psicologico. Il benessere del docente è un obbligo, non un optional.

– Sicurezza sul lavoro – Le scuole devono garantire ambienti di lavoro sicuri anche sul piano psicologico. Il benessere del docente è un obbligo, non un optional. D.Lgs. 297/1994 – Testo Unico della Scuola – Il personale ha diritto al rispetto della funzione docente e alla tutela dell’autorità educativa.

– Testo Unico della Scuola – Il personale ha diritto al rispetto della funzione docente e alla tutela dell’autorità educativa. Codice Penale – Offese, minacce, diffamazione, ingiurie e aggressioni rappresentano reati perseguibili.

Il dirigente ha il dovere di prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio, tutelando il lavoratore.

Come può tutelarsi un docente

Documentare ogni episodio – Annotare fatti, date, testimoni. Salvare email, messaggi e comunicazioni ostili. La documentazione è la base di ogni tutela.

. Informare il dirigente scolastico. Inviare una segnalazione scritta. Segnalare non significa “andare contro la scuola”: è un proprio diritto.

. Coinvolgere il RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere attivato in caso di rischio per la salute psicofisica.

. Richiedere visita al medico competente o all’ASL. Lo stress lavoro-correlato è riconosciuto e valutabile.

. Rivolgersi ai sindacati o a un legale. Nelle situazioni più gravi, un supporto professionale è indispensabile.

. In caso di minacce o aggressioni, sporgere denuncia. La scuola non è un luogo privo di responsabilità giuridiche.

Difendersi dal mobbing non significa creare conflitto, ma pretendere condizioni di lavoro dignitose.

Un insegnante sereno è un insegnante che può educare, progettare e accompagnare gli studenti con equilibrio e professionalità.

Un messaggio a chi sta vivendo questa situazione

“Se ti riconosci in queste dinamiche, ricorda: non sei debole, non sei sbagliato, non è colpa tua. Chiedere aiuto è un atto di coraggio professionale. La scuola ha bisogno di docenti tutelati, ascoltati e rispettati”.

