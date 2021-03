di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 30.3.2021.

Elenchi ufficiali Ministero Istruzione Mobilità personale docente 2021/22: il ministero dell’Istruzione ha istituito un’apposita sezione per la scelta delle scuole.

Mobilità personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/22, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze riguardanti i trasferimenti per l’anno scolastico 2021/22. Come scegliere le scuole? Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un’apposita sezione.

Mobilità scuola, come scegliere le scuole?

Il Ministero dell’Istruzione ha istituito la sezione ‘Elenchi ufficiali’ dedicata alla scelta delle scuole. All’interno della sezione, è possibile scaricare i bollettini delle Istituzioni Scolastiche, oltre a poter visionare le tabelle di vicinanza e le tabelle di vicinanza tra province. Per visionare le informazioni ci si può recare a questo indirizzo.

Date per le domande mobilità Ricordiamo che, per quanto riguarda il personale docente, le domande potranno essere inviate fino al 13 aprile 2021. Il Ministero dell’Istruzione ultimerà gli adempimenti entro il 19 maggio e i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.

Il personale educativo potrà inviare la propria domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni termineranno entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.

Per quanto concerne il personale ATA, invece, le domande potranno essere inviate dal 29 marzo al 15 aprile 2021. Entro il 21 maggio si concluderanno gli adempimenti degli uffici con la pubblicazione dei movimenti che è stata fissata per l’11 giugno 2021.

Mobilità 2021/22, come scegliere le scuole?

