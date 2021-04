di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 8.4.2021.

Preferenze analitiche

Indica la scelta di una singola scuola – o di una sezione di una scuola. Se faccio una scelta di questo tipo sono soggetto ad un vincolo triennale se verrò soddisfatto nella mia richiesta. D’altra parte avrò il vantaggio che, nella mobilità, avrò la precedenza sui docenti che hanno partecipato a questa procedura con punteggio superiore che hanno indicato solo preferenze sintetiche.

Preferenze sintetiche

Indica la scelta di un distretto, un comune o una provincia. In questo caso chi viene soddisfatto non sarà soggetto al vincolo triennale. Non è possibile scegliere una scuola con una preferenza sintetica – a meno che in un distretto, o in un comune, sia presente un solo distretto.

Mobilità 2021, quali scelte devo fare per non avere il vincolo triennale?

ultima modifica: da