di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 6.11.2022.

Una docente ci chiede se può fare valere, per la mobilità 2023-2024, un corso di perfezionamento biennale con 120 CFU, 3000 ore ed esame finale. Quanti punti vale un titolo come quello suddetto?

Diplomi di specializzazione

La tabella di valutazione di titoli per la mobilità 2023-2024 è inserita nel CCNI mobilità 2022-2025 del 18 maggio 2022. Anche se il contratto mobilità è in fase di riapertura, appare certo che le tabelle valutazione dei titoli non subiranno variazioni. Per cui ai docenti in possesso del titolo di diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente, verranno assegnati 5 punti. È valido un solo titolo di diploma di specializzazione.

Equiparazione dei corsi di perfezionamento

Nella nota 11 della tabella di valutazione titoli, presente nel CCNI mobilità 2022-2025, sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata

minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Per rispondere alla docente che ci ha posto la domanda, diciamo che il suo titolo di corso di perfezionamento post-laurea svolto con una durata minima biennale, quindi con almeno 120 CFU e 3000 ore di frequenza, con esami specifici per singola materia ed esame finale, deve essere valutato 5 punti.

