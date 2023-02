DOMANDA n. 2

I vincoli triennali dei docenti resteranno o si troverà un compromesso con i sindacati per evitarli?

RISPOSTA

La situazione dei vincoli della mobilità è molto complessa ed esiste uno stretto riserbo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’argomento. Il dato certo è che per via legislativa i vincoli non sono stati prorogati o aboliti e sarà molto difficile che ciò avvenga per via contrattuale. Adesso non resta che conoscere quali docenti saranno vincolati e quali invece potranno fare domanda di mobilità.

DOMANDA n. 3

Quali saranno i tempi per la presentazione della domanda di mobilità 2023-2024?

RISPOSTA

Se tutto procederà come da cronoprogramma del MIM , per i docenti sarà possibile presentare la domanda di mobilità, per via Istanze OnLine, dal 24/25 febbraio al 10/11 marzo. Per il personale ATA si partirà il 9 marzo per terminare il 25 del medesimo mese.