Mobilità 2023/24: i vincoli

Limitatamente all’anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l’istanza di mobilità, tuttavia la convalida della domanda è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2.

N.B. I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021-22 (art. 59 comma 4 DL 73) assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica nel medesimo anno scolastico non sono assoggettati al vincolo triennale. (art. 1 comma 5 OM)

Art. 1 comma 7: vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021)

A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.