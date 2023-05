Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dei movimenti per la mobilità a.s. 2023/24, che avverrà in tempi diversi per personale docente, educativo, ATA e docenti di religione.

Riepiloghiamo di seguito le scadenze previste.

I primi esiti riguardano il personale docente e saranno pubblicati il 24 maggio.

A seguire, il 29 maggio, spetta al personale educativo, mentre per gli insegnanti di religione la data è il 30 maggio.

Gli ultimi a conoscere gli esiti della mobilità saranno i dipendenti ATA: la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 1° giugno.

Come controllare l’esito della mobilità docenti 2023

Vi sono vari modi per controllare l’esito della mobilità docenti 2023: il singolo aspirante riceverà un’email nella casella di posta elettronica indicata nella domanda, email che arriverà nel corso della giornata di mercoledì 24.

Per essere più rapidi, già dalle prime ore della mattina, l’interessato può entrare con le proprie credenziali su Istanze Online e, accedendo a ‘Altri Servizi’, scorrere il menù fino alla voce ‘Mobilità in organico di diritto – Personale docente’. Cliccando su ‘Vai al servizio’ e scorrendo in basso, su ‘Avanti’ compare la domanda, con la scritta ‘Convalidata dall’USP’.

In alto, nella barra colorata, oltre alle altre opzioni vi è scritto ‘Iter della domanda’: cliccandoci sopra, e scorrendo verso il basso, si vedranno man mano dei quadratini in blu che indicano le tappe delle istanze.

L’ultimo di questi indica, se colorato, la ‘Diffusione del risultato’. Nel corso della giornata del 24, o comunque nei giorni seguenti, tutti gli Uffici Scolastici Territorialipubblicheranno nei siti ufficiali gli esiti dei movimenti, sia provinciali, che interprovinciali, che per i passaggi di ruolo che di cattedra.

