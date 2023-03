di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 15.3.2023.

Dopo la scelta delle scuole, o dei distretti/comuni o province, posso anche flaggare l’opzione cattedre orario stesso comune o comune diverso. Se scelgo queste opzioni cosa succede?

Attenzione alle nostre scelte

Molti pensano che facendo questa scelta, l’ambito territoriale sia costretto a scegliere tutte le scuole all’interno delle opzioni che ho inserito. Non è così. L’ambito sceglierà uno spezzone in una delle scuole richieste e poi potrà completare la cattedra con uno spezzone in una qualsiasi delle scuole del comune o di altra parte della provincia – per questo il nostro consiglio è quello di fare bene attenzione prima di flaggare l’opzione cattedra orario stesso comune o comune diverso.

Come indica il CCNI “Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito”.

Mobilità 2023, cosa succede se flaggo la scelta cattedra orario stesso comune

