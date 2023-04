di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 22.4.2023.

Il Decreto PA dovrebbe dare il via libera alla mobilità per i docenti neoimmessi in ruolo vincolati è stato pubblicato da poco nella Gazzetta Ufficiale.

La norma sulla mobilità

Un comma – il 20 – dell’articolo 5 stabilisce che: “All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»; b) il comma 3-bis è abrogato”.

Il legalese di questo comma afferma che per quest’anno sarà possibile derogare dal vincolo triennale.

Ci vorrà comunque un provvedimento del ministero. Noi vi aggiorneremo.

Mobilità 2023, deroga per i neoassunti solo per quest'anno

