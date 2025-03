di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 29.3.2025.

Le lettere di notifica via mail per la valutazione dei dati inseriti nelle istanze inviate entro il 25 marzo 2025.

A poche ore dalla scadenza dei termini della presentazione dell’istanza mobilità docenti 2025/2026, stanno già arrivando le prime lettere di notifica per la valutazione della domanda presentata dagli interessati alla mobilità territoriale e alla mobilità professionale. L’ufficio scolastico di Catanzaro è stato rapidissimo ad esaminare le prime istanze di mobilità e a inviare agli interessati la notifica di convalida della domanda di trasferimento.

Lettera di notifica via mail

Ricordiamo che dall’atto di notifica riguardante la valutazione dei punteggi dell’istanza di mobilità, ci sono 10 giorni di tempo per presentare motivato reclamo, indirizzandolo all’ufficio scolastico di titolarità. La suddetta notifica arriva all’indirizzo di posta elettronica che il docente ha inserito nella piattaforma delle Istanze OnLine del sito del MIM, ma come viene specificato proprio nella stessa comunicazione, può essere consultata nella sezione “Archivio” delle Istanze Online. Il tempo di reclamo per una lettera di notifica arrivata il giorno 29 marzo, scade il 7 aprile.

.

.

.

.

.

.

Mobilità 2025/26, in arrivo le lettere di notifica

ultima modifica: da