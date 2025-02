Mobilità 2025/2026, le fasi: preferenze e reclami

La Tecnica della scuola, 13.2.2025.

Lo scorso 29 gennaio è stata siglata l’ipotesi di CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28. Mentre siamo in attesa dell’Ordinanza Ministeriale in cui verranno annunciate le date in cui sarà possibile presentare la domanda.

Ma quali saranno tutte le fasi della mobilità? Chi riguardano? Cosa c’è da sapere sulle precedenze, le preferenze e i reclami? Quali precedenze esistono nella mobilità? Quante e quali preferenze possiamo esprimere in domanda di mobilità?

Di questo e molto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 13 febbraio alle ore 16,00. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026

Dopo la firma del 29 gennaio 2025 sull’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si attendono notizie sull’iter di validazione del suddetto contratto di mobilità da parte degli organisimi competenti, per poi giungere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale mobilità 2025/2026. Presumibilmente entro il 20 febbraio 2025 l’ipotesi di contratto mobilità 2025-2028, riceverà il via libera dal MEF e dalla Funzione Pubblica ed è molto probabile che si possa avere la pubblicazione dell’OM mobilità 2025/2026 entro e non oltre l’ultima settimana di febbraio.

Range temporale presentazione istanza

Quindi conosceremo le date di inizio e di scadenza della presentazione delle istanze di mobilità entro la fine del mese di febbraio. Per il Personale docente titolare in ogni ordine e grado di istruzione è presumibile pensare che si potranno presentare le domande di mobilità tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo (per esempio, solo a titolo orientativo dal 25 febbraio al 15 marzo 2025). Il personale educativo potrà presentare l’istanza di mobilità, orientativamente nello stesso range temporale del personale docente, giorno in più o giorno in meno.

Le domande e risposte della diretta

✅ (8:30) Mi è stata assegnata la provincia, devo scegliere la sede. Ho deroga figli – 16 anni in altra regione. Mi vorrei ricongiungere. Scelgo prima comune di residenza figlio e poi sedi provincia assegnata?

✅ (11:00) Sono vincitore concorso a T.I. vorrei dividere le 15 pref. tra scuole comune di residenza mio figlio e sedi della provincia dove ho vinto il concorso per non risultare rinunciatario. È possibile?

✅ (12:00) vorrei sapere se è vero che nella domanda per il passaggio di ruolo si possono inserire scuole di due province e che nel corso del primo anno si può decidere di tornare nel ruolo di appartenenza

✅ (12:55) Come si può conoscere con precisione le scuole in cui in un determinato comune è presente una disciplina che è possibile insegnare appartenendo alla classe di concorso A045 scienze econom.e aziend.?

✅ (21:50) Di ruolo su sostegno in scuola del comune di residenza dove vivo con mia madre. Faro’ trasferimento su posto comune nella stessa scuola. Mi spetta punteggio per esigenze familiari di ricong genitore?

✅ (24:15) per il trasferimento con la deroga del genitore ultra65 la 1^preferenza è quella di residenza del genitore, se non ci sono posti liberi si possono scegliere province diverse da quella di residenza?

✅ (26:00) Sulla documentazione, che cosa bisogna allegare alla domanda? L’allegato D, autodichiarazione dei titoli generali e quella relativa all’iscrizione anagrafica del proprio comune?

✅ (28:35) Dove si possono trovare i moduli da allegare alla domanda di mobilità

✅ (29:55) devo fare mobilità territoriale con deroga del figlio minore come scrivere le preferenze devo solo cambiare scuola devo mettere il comune anche se mi trovo già ?come le devo fare?

✅ (35:50) È possibile partecipare alla mobilità con deroga di genitore ultra65enne, quindi comune di residenza genitore, e contestualmente passaggio di ruolo alla sec.II° nella provincia del genitore? Grazie

✅ (37:00) Essendo beneficiaria di legge 104-92 art. 21 ho diritto alla precedenza nella fase di mobilità?

✅ (38:25) Per quando riguarda gli elenchi aggiuntivi si può presentare domanda in altra provincia?

✅ (39:15) la scuola di appartenenza viene a conoscenza del fatto che un dato docente ha fatto domanda di trasferimento?

✅ (40:45) B.sera, in ruolo effettivo 24/25, farò domanda di mobilità con deroga genitore ultra 65, vorrei sapere se avendo marito militare con la stessa residenza di mio padre posso rientrare nelle precedenze

✅ (41:30) assunta da gps prima fascia sostegno anno scolastico 2023 2024, posso chiedere mobilità interprovinciale con coppia di fatto?

✅ (43:05) nelle domande di passaggio di cattedra e ruolo interprovinciale quale prevale prima dei trasferimenti interprovinciali?

✅ (45:05) Io ho deroga genitore over 65 anni, residente ad Avellino. Posso mettere come altre scelte anche province non limitrofe? Come Palermo o Aosta?

✅ (45:40) Sono insegnante di ruolo e vorrei fare domanda di passaggio di ruolo. E’ vero che nel corso del primo anno nel nuovo ruolo è possibile decidere di tornare nel vecchio ruolo di appartenenza?

✅ (47:10) Come si calcola nella domanda il punteggio degli anni di pre-ruolo e di ruolo e quello dei figli?

✅ (49:35) se ottengo passaggio di ruolo interprovinciale da sostegno secondo grado a scuola primaria posto comune , tra quanto potrò chiedere di nuovo il passaggio a sostegno secondo grado?

✅ (51:00) nella domanda di mobilità c’è o non c’è una priorità delle province? io vorrei mettere tutta la Sicilia sono sicuro al 100% di avere trasferimento/passaggio di ruolo cattedra?

✅ (52:10) sono un docente con deroga genitore untrasessantacinquenne avendo il coniuge residente nello stesso comune del genitore si acquisisce anche il punteggio del coniuge

✅ (53:00) si può fare sia domanda di mobilità che domanda di utilizzazione su sostegno? contemporaneamente?

✅ (54:25) E gli anni prestati come precaria, ad esempio sul sostegno senza specializzazione, come verranno calcolati?

