Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.1.2025.

Mobilità 2025-2026, sul punteggio del servizio pre ruolo ci sarebbe una ipotesi di equiparazione graduale al punteggio del servizio di ruolo.

Sulle novità della mobilità 2025/2026 e in particolar modo sul rinnovo triennale del CCNI mobilità, stanno filtrando delle notizie che andrebbero a modificare il punteggio del servizio pre ruolo per equipararlo gradualmente al punteggio del servizio di ruolo. In buona sostanza si tratta del punteggio dell’anzianità preruolo per la mobilità di ufficio e per le graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.

Punteggio del servizio di ruolo e preruolo

Per quanto riguarda la mobilità volontaria, il servizio di ruolo, ma anche il servizio prestato in altro ruolo e quello di prerulo riconoscibile nella ricostruzione di carriera, viene attribuito un punteggio pari a 6 punti per ogni anno scolastico. Quindi per la mobilità territoriale volontaria e la mobilità professionale volontaria, il docente che per esempio è titolare alla scuola secondaria di II grado e che possiede un servizio di ruolo di 20 anni nel medesimo grado (escluso l’anno in corso 2024/2025) e un servizio pre ruolo di 10 anni riconoscibili nella ricostruzione della carriera, avrà calcolati 180 punti complessivi di anzianità del servizio. Tali servizi dovranno comunque essere dichiarati nell’allegato D alla domanda di mobilità 2025/2026 e, come appena scritto, daranno un punteggio pari a 180 punti.

Lo stesso servizio dell’esempio suddetto, nel caso di mobilità d’ufficio e nel caso delle graduatorie di istituto, sarebbe dovuto valere, con le regole del CCNI mobilità 2019-2022, un punteggio pari a 144 punti.

Nuova ipotesi di calcolo

Con il nuovo CCNI mobilità 2025-2028 viene ipotizzato un nuovo metodo di calcolo per l’anzianità del servizio preruolo nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Ci sarebbe, il condizionale è d’obbligo, una ipotesi di equiparazione graduale del punteggio del servizio preruolo con quello del servizio di ruolo anche per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne di Istituto.

Tale gradualità sarebbe così definita: 1) per la mobilità 2025/2026 gli anni di preruolo prestati nel medesimo ruolo di titolarità, saranno valutati 4 punti per ogni anno scolastico; 2) per la mobilità 2026/2027 i punti passerebbero da 4 a 5 punti per ogni anno di servizio preruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità; 3) per la mobilità 2027/2028 ci sarà la totale equiparazione tra gli anni di ruolo e il servizio preruolo prestato nel medesimo grado di Istruzione o ordine di scuola dell’attuale titolarità, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico.

Quindi nel caso del nostro esempio precedentemente fatto, se i 10 anni di preruolo fossero tutti svolti nel medesimo grado di istruzione di titolarità, ovvero alla secondaria di II grado, nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie di Istituto 2025/2026 il punteggio complessivo dovrebbe essere 160 punti, mentre per il 2026/2027 si avrebbero 170 punti per arrivare gradualmente a 180 punti nella mobilità d’ufficio e le graduatorie di Istituto 2027/2028.

