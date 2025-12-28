di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.12.2025.

Mobilità 2026, 12 punti per il concorso PNRR per il ruolo di appartenenza

ma zero punti per l’a bilitazione 30, 36 e 60 CFU.

Una docente titolare di ruolo su classe di concorso A0XX e che potrà presentare la domanda di mobilità 2026/2027, ci chiede se potrà fare valere, per aumentare il suo punteggio di mobilità, il superamento delle prove di concorso PNRR 2 per la classe di concorso A0YY che dà accesso al ruolo di attuale appartenenza. Ci chiede anche quanti punti potrà ricevere per l’abilitazione 30 CFU per l’insegnamento A0YY che ha conseguito, dopo il superamento del concorso PNRR 2. La docente precisa che è di ruolo sulla classe di concorso A0XX da diversi anni per effetto dello scorrimento delle GaE e che adesso vuole presentare domanda di mobilità.

Punteggio concorso nella mobilità

La docente in questione, visto che è di ruolo da molti anni su classe di concorso A0XX, si presume sia libera dal vincolo di mobilità e quindi potrà presentare istanza di trasferimento per l’anno scolastico 2026/2027. In tal caso possiamo dire che il superamento delle prove del concorso PNRR 2 per la classe di concorso A0YY dello stesso grado di istruzione del ruolo di appartenenza in A0XX, potrà essere dichiarato per l’acquisizione di 12 punti. È utile sapere che nella tabella A3 “Titoli generali” del CCNI mobilità 2025-2028, per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, spettano 12 punti. Per il trasferimento sarà possibile dichiarare un solo titolo di superamento del concorso ordinario.

Quindi per acqusire 12 punti nella mobilità territoriale docenti, è necessario un solo titolo di concorso ordinario di livello pari o superiore al ruolo di appartenenza, chi fosse in possesso di più concorsi ordinari pubblici di livello pari o superiore al ruolo di appartenenza, in ogni caso ne avrebbe riconosciuto uno solo.

Nella mobilità professionale per un altro grado di istruzione, per chi possiede l’abilitazione all’insegnamento per tale passaggio di ruolo o di cattedra, il possesso di più concorsi ordinari riferiti al ruolo di appartenenza vale 12 punti il primo e 6 punti gli ulteriori concorsi ordinari superati per l’accesso sempre al ruolo di appartenenza. Quindi se un docente avesse tre concorsi ordinari superati, potrebbe acqusire per il passaggio professionale un totale di 24 punti.

Abilitazione 30, 36 e 60 CFU

Nella mobilità 2026/2027 i titoli abilitanti acquisiti attraverso i percorsi universitari 30, 36 e 60 CFU, non vengono valutati per aumentare il punteggio. Tali titoli abilitanti però hanno valore di titolo di accesso per richiedere un passaggio di ruolo o un passaggio di cattedra.

Nel caso di specie, la docente che ha acquisito l’abilitazione 30 CFU A0YY dello stesso grado di istruzione della sua titolarità A0XX, potrebbe utilizzare questa abilitazione per presentare istanza di passaggio di cattedra da A0XX a A0YY, ma il titolo di abilitazione 30 CFU non darebbe nessun punteggio aggiuntivo, mentre il superamento del concorso PNRR 2 darà il diritto ai 12 punti. In caso di altri concorsi ordinari superati dello stesso grado di istruzione o di livello superiore, potrebbe avere ulteriori 6 punti per ogni singolo concorso ordinario superato.

