di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 20.12.2025.
Il primo vero collaudo della piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico con la domanda di mobilità 2026/27.
Sarebbe volontà del MIM, entro il prossimo marzo 2026, implementare la piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico, per consentire una più facile presentazione dell’istanza di mobilità dei docenti e del personale Ata per l’anno scolastico 2026/2027.
Fascicolo digitale del personale scolastico
Il Fascicolo digitale è accessibile dalla sezione Servizi del sito del MIM ed è rivolto al personale docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), agli insegnanti di religione cattolica e al personale educativo che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche.
Entro marzo 2026 la sezione titoli sarà integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo la consultazione anche alle altre tipologie di personale.
Mobilità docenti e ata 2026/2027
Dal MIM fanno sapere che il primo vero collaudo della piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico sarà in occasione della domanda di mobilità 2026/2027 del personale docente, che si dovrebbe presentare tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo 2026.
