di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 20.12.2025.

Il primo vero collaudo della piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico con la domanda di mobilità 2026/27.

Sarebbe volontà del MIM, entro il prossimo marzo 2026, implementare la piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico, per consentire una più facile presentazione dell’istanza di mobilità dei docenti e del personale Ata per l’anno scolastico 2026/2027.

Fascicolo digitale del personale scolastico

Il Fascicolo digitale è accessibile dalla sezione Servizi del sito del MIM ed è rivolto al personale docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), agli insegnanti di religione cattolica e al personale educativo che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche.

Il servizio consente di effettuare la consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni relative al ruolo, alla titolarità e al servizio prestato. In questa prima fase, il personale docente può inoltre accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020.

Entro marzo 2026 la sezione titoli sarà integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo la consultazione anche alle altre tipologie di personale.

Mobilità docenti e ata 2026/2027

Dal MIM fanno sapere che il primo vero collaudo della piattaforma del fascicolo digitale del personale scolastico sarà in occasione della domanda di mobilità 2026/2027 del personale docente, che si dovrebbe presentare tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo 2026.

