di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.3.2026.

Domanda di mobilità 2026/27, chiarimenti nella compilazione dell’istanza

tramite Istanze OnLine. La modulistica necessaria .

La mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marzo 2026 a giovedì 2 aprile 2026. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 7 maggio 2026, mentre gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio 2026.

Chiarimenti su chi può compilare l’istanza

Bisogna sottolineare che non tutti i docenti di ruolo hanno i requisiti per partecipare alla mobilità 2026/2027. Quindi non tutti potranno accedere su POLIS attraverso le proprie credeziali SPID per compilare l’istanza di mobilità territoriale o professionale 2026/2027.

Ai sensi dell’art.1, comma 5 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, possiamo chiarire che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

Inoltre resta chiarito che ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’OM 43 del 12 marzo 2026 e ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Non potranno presentare domanda di mobilità i docenti neoassunti a partire dall’anno scolastico 2024/2025 che non possono derogare il vincolo triennale di permamenza nell’attuale sede di titolarità.

Modulistica necessaria per la mobilità 2026/2027

Bisogna sottolineare che per una corretta domanda di mobilità è necessario allegare all’istanza una precisa documentazione in cui dichiarare sotto la propria responsabilità l’anzianità del servizio, la continuità del servizio, le esigenze di famiglia, i titoli culturali, l’eventuali precedenze, il superamento dell’anno di prova e i requisiti per il passaggio di ruolo o cattedra. In buona sostanza è opportuna la compilazione delle autodichiarazioni e la gestione di tutti gli allegati alla domanda di mobilità. A tal proposito è opportuno utilizzare anche la modulistica messa a disposizione dal MIM nella pagina dedicata alla mobilità 2026/2027 (che però al momento della pubblicazione di questo articolo non è ancora disponibile).

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Mobilità 2026/27, chiarimenti nella compilazione della domanda

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