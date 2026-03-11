InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 11 Marzo 2026 / 04 : 28
Mobilità 2026/27, firmato il CCNI

Gilda Veneziadi SLara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.3.2026.

Le domande dei docenti dal 16 marzo, degli ATA dal 23 marzo
(date da confermare). Le modifiche alle deroghe

Il 10 marzo, si è svolto l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2026/2027.

Nell’occasione è stato sottoscritto il contratto definitivo CCNI sulla mobilità 2025/2028 introducendo alcune modifiche importanti. UIL Scuola non ha firmato.

Modifiche alle deroghe

In particolare, il Sindacato segnala due modifiche alle deroghe ai vincoli di permanenza per il personale docente e per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione:

  • la prima riguarda la deroga legata alla presenza di figli, che è stata ridotta: si passa da figli fino a 16 anni a figli fino a 14 anni
  • la seconda modifica riguarda il ricongiungimento familiare: non è più consentito superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore over 65.

Le date

Le scadenze, ancora da confermare, per la presentazione delle domande dovrebbero essere queste:

  • Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
  • Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
  • Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
  • Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

