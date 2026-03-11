Mobilità 2026/27, firmato il CCNI

di SLara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.3.2026.
Le domande dei docenti dal 16 marzo, degli ATA dal 23 marzo
(date da confermare). Le modifiche alle deroghe
di SLara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.3.2026.
Le domande dei docenti dal 16 marzo, degli ATA dal 23 marzo
(date da confermare). Le modifiche alle deroghe
Il 10 marzo, si è svolto l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2026/2027.
Nell’occasione è stato sottoscritto il contratto definitivo CCNI sulla mobilità 2025/2028 introducendo alcune modifiche importanti. UIL Scuola non ha firmato.
In particolare, il Sindacato segnala due modifiche alle deroghe ai vincoli di permanenza per il personale docente e per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione:
Le scadenze, ancora da confermare, per la presentazione delle domande dovrebbero essere queste:
.
.
.
.
.
.
.
|Cookie
|Durata
|Descrizione
|d
|3 months
|Quantserve sets this cookie to anonymously track information on how visitors use the website.
|_gat
|1 minute
|This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.
GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams