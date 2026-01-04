Mobilità 2026/27, i requisiti

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 4.1.2026.

CCNI mobilità 2025-28: i requisiti, i principali vincoli e le deroghe per la mobilità territoriale e professionale.

I requisiti per partecipare alla mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 sono definiti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – CCNI mobilità 2025-28. Le norme sono le stesse previste per l’intero triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28

Possono presentare domanda di:

mobilità territoriale (cambio di scuola/provincia),

(cambio di scuola/provincia), mobilità professionale:

– passaggio di ruolo (es. da scuola primaria → secondaria),

– passaggio di cattedra (entro lo stesso grado con cambio classe di concorso),

i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato che non siano soggetti ai vincoli che limitano la mobilità (vincoli triennali) o che rientrino nelle relative deroghe previste dal CCNI.

I principali vincoli

Vincolo triennale

Il CCNI prevede che i docenti:

docenti neo-immessi in ruolo con nomina a tempo indeterminato dal 2023/24 in poi,

con nomina a tempo indeterminato dal in poi, docenti che abbiano ottenuto un trasferimento o passaggio soddisfatto con scelta puntuale di scuola negli anni recenti,

debbano rimanere nella scuola assegnata per un periodo di almeno tre anni prima di poter fare un’altra domanda di mobilità.

Questo vincolo viene calcolato anche per chi ha ottenuto titolarità con scelta puntuale (codice scuola) ma non con scelta sintetica (codice comune, distretto o provincia).

Deroghe al vincolo

Anche chi è soggetto al vincolo triennale, può presentare domanda se rientra in una delle condizioni di deroga previste dal CCNI e dalla legge (devono essere dichiarate e, se richiesto, documentate):

Le principali deroghe:

Genitore con figlio minore di 16 anni (o affidato/adottato entro i limiti previsti);

(o affidato/adottato entro i limiti previsti); Disabilità del docente o assistenza a familiare disabile (Legge 104/92);

o assistenza a (Legge 104/92); Coniuge/figlio di soggetto mutilato o invalido civile ;

; Figlio di genitore ultrasessantacinquenne entro i parametri definiti.

Per fruire delle deroghe è necessario indicare prioritariamente nella domanda il comune o distretto di ricongiungimento/ assistenza come prima preferenza.

Requisiti specifici per i movimenti professionali

Per i passaggi di ruolo e di cattedra servono

Il superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità;

nel ruolo di attuale titolarità; La specifica abilitazione per la classe di concorso o, nel caso del sostegno, la specializzazione su sostegno per il grado richiesto (sempre da possedere al momento della domanda).

In sintesi bisogna

essere docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato

con contratto a tempo indeterminato non essere soggetto al vincolo triennale , oppure rientrare in una deroga valida

, oppure rientrare in una aver superato l’anno di prova e possedere i titoli richiesti per passaggi di ruolo/cattedra: abilitazioni/specializzazioni

.

.

.

.

.

.

Mobilità 2026/27, i requisiti

ultima modifica: da