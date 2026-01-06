Mobilità 2026/27: i vincoli

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 6.1.2026.

I vincoli alla mobilità per il triennio 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 sono definiti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – CCNI sottoscritto il 29.01.2025

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti coloro che non siano soggetti ai c.d. “vincoli” che sono sostanzialmente due:

Vincolo su domanda di mobilità soddisfatta:

si tratta del vincolo che riguarda tutti coloro che, avendo espresso una specifica sede nell’ambito della domanda di mobilità territoriale o professionale, sono stati soddisfatti su tale specifica scuola. Vincolo triennale neoimmessi in ruolo: riguarda tutti i docenti neoassunti a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24. In quest’ultimo caso, quindi, il vincolo è determinato dall’anno di assunzione.

Vincolo triennale su mobilità soddisfatta

L’art. 2 comma 2 del CCNI prevede che:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6.

Tale vincolo è stato previsto dall’articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021.

Pertanto questo vincolo:

Riguarda chi, a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, ha ottenuto mobilità su “preferenza puntuale”, cioè esprimendo una specifica istituzione scolastica.

VINCOLO TRIENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO

I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il nuovo CCNI precisa che, ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:

gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;

ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento; gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;

conferita ai sensi dell’art. 47 del successivamente al superamento del periodo di formazione e prova; l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

Pertanto:

Il vincolo triennale riguarda solo gli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Nessun vincolo invece è previsto per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. Rientrano nel vincolo anche coloro che dal 2023/2024 hanno ottenuto nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune o di sostegno (da GPS I fascia).

Nessun vincolo invece è previsto per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. Rientrano nel vincolo anche coloro che dal 2023/2024 hanno ottenuto nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune o di sostegno (da GPS I fascia). Per i docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune (es. docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione) si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.

Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.

Il vincolo non sa chi usufruisce dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

In sintesi i vincoli riguardano

I docenti neo-immessi in ruolo dal 2023/24: chi è stato immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2023/2024, compreso l’anno di prova e formazione, deve rimanere nella scuola di assegnazione per almeno tre anniprima di poter chiedere mobilità volontaria (territoriale o professionale). I docenti trasferiti con “preferenza puntuale”: chi ottiene mobilità esprimendo una scuola specifica, anziché preferenze sintetiche (comune/distretto/provincia), è soggetto al vincolo triennale sulla sede ottenuta. I docenti neo-assunti a tempo indeterminato o con contratto finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24 devono rimanere presso la scuola di titolarità per almeno 3 anni scolastici (compreso l’anno di prova)

I vincoli NON riguardano

chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. chi ha ottenuto mobilità (sia provinciale che interprovinciale) su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia). i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del contratto e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Alcuni casi specifici previsti dalla Legge 104/92(disabilità e assistenza).

Come si calcola il vincolo

Il “triennio” include:

anni di ruolo nella scuola di titolarità,

eventuali utilizzazioni o assegnazioni provvisorie,

anni di supplenza ai sensi dell’art. 47 CCNL dopo superamento prova,

anni di servizio con anno di prova differito o non superato.

A questi si aggiungono le Deroghe ai vincoli (di prossima pubblicazione)

Altri vincoli

Mobilità professionale

Per accedere a passaggi di ruolo o di cattedra (es. da scuola primaria a secondaria), servono requisiti abilitanti e superamento dell’anno di prova (oltre alle condizioni ordinarie).

Mobilità annuale

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni seguono norme specifiche del CCNI ma sono separate dal vincolo triennale della mobilità ordinaria.

dal vincolo triennale della mobilità ordinaria. Passaggio da posto di sostegno a posto comune

Il vincolo su posto di sostegno dura 5 anni, ma non impedisce né la mobilità territoriale (trasferimento su posto di sostegno nello stesso ordine) né la mobilità professionale (passaggio su posto di sostegno su altro ordine se in possesso della specializzazione per l’ordine richiesto

In sintesi per l’a.s. 2026/27

Situazione personale Possibilità di fare domanda Note Neo-immesso 2023/24 senza deroga NO Vincolo triennale in atto Trasferito con sede specifica recentemente NO Vincolo sulla scuola ottenuta Docente in esubero/sovrannumero SI Nessun vincolo Genitore con figli <16 o assistente familiare SI Se indicata correttamente la preferenza Disabile o assistente familiare con Legge 104 SI Documentazione necessaria

Mobilità 2026/27: i vincoli

