Mobilità 2026/27. La modulistica

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Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia.
Istruzioni per il servizio di consulenza della Gilda di Venezia
GUIDA MOBILITÀ 2026/27 NEW
cura di Antonietta Toraldo
LA DOMANDA SI FA DA ISTANZE ON LINE:
Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni
(da compilare in alternativa alle autodichiarazioni relative a titoli ed esigenze personali)
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Modulistica per il 2026-27 dal MIM
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
- Trasferimento per la scuola primaria
- Passaggio di ruolo per la scuola primaria
- Passaggio da o verso Educazione motoria nella primaria
Scuola secondaria di I grado
- Trasferimento per la scuola secondaria I grado
- Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado
- Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado
Scuola secondaria di II grado
- Trasferimento per la scuola secondaria II grado
- Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II grado
- Passaggio di ruolo per la scuola secondaria II grado
Personale educativo
Insegnanti di IRC
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado
- IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria
- IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado
Personale ATA
Autodichiarazioni per il 2026-27 dal MIM
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria
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Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo
- Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo
- Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica
- Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe
I bollettini delle scuole
Titoli generali in formato word
- Dichiarazione personale titoli posseduti (titolo A3 tabella di valutazione)
- Dichiarazione possesso abilitazione specifica (per i passaggi di ruolo e/o di cattedra)
- Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno
- Dichiarazione personale attestante l’utilizzazione l’anno precedente, sulla classe di concorso richiesta (per i passaggi di ruolo e/o di cattedra)
- Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni (da compilare in alternativa alle autodichiarazioni suindicate)
- Dichiarazione conseguimento titolo di sostegno per frequentanti TFA
Esigenze di famiglia in formato word
- Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92
- Dichiarazione personale esigenze di famiglia (titolo A2 tabella di valutazione)
- Dichiarazione di residenza anagrafica
- Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere
- Dichiarazione attestante il proprio stato di disabilità
- Dichiarazione per precedenza coniuge militare
- Dichiarazione convivenza coniuge militare
- Allegato G dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- Allegato G Ata Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe
Materiali utili
- Scheda soprannumerari 2026-2027 in versione cartacea a cura di Antonietta Toraldo
Rammentiamo che le graduatorie interne d’istituto devono essere formulate ad affisse all’albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità (art. 19 comma 4 e art. 21 comma 3 CCNI mobilità)
- Scheda soprannumerari 2026-2027 editabile a cura di Antonietta Toraldo e Carmine Arimini
- Modello autocertificazione servizi scuola infanzia e primaria a cura di Valentina Cervi
- Modello autocertificazione servizi scuola secondaria a cura di Valentina Cervi
- Decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo negli anni dal 1962 al 1982
- Concorsi e sessioni riservate scuola secondaria
- Concorsi e sessioni riservate scuola primaria
- Concorsi e sessioni riservate scuola dell’infanzia
- Tabelle di confluenza tra nuove e vecchie classi di concorso
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- Modello di revoca della domanda di mobilità
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