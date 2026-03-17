InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 17 Marzo 2026 / 05 : 27
Commenti disabilitati su Mobilità 2026/27. La modulistica

Mobilità 2026/27. La modulistica

Gilda Venezia

Gilda Venezia

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia.

Gilda Venezia

Istruzioni per il servizio di consulenza della Gilda di Venezia

Gilda Venezia

GUIDA MOBILITÀ 2026/27  NEW

 cura di Antonietta Toraldo

LA DOMANDA SI FA DA ISTANZE ON LINE:

 

Gilda Venezia

Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni

(da compilare in alternativa alle autodichiarazioni relative a titoli ed esigenze personali)

.

Modulistica per il 2026-27 dal MIM

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

Personale educativo

Insegnanti di IRC

Personale ATA

Autodichiarazioni per il 2026-27 dal MIM

  1. Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
  2. Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria

  3. Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe

  4. Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio
  5. Dichiarazione punteggio aggiuntivo
  6. Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo
  7. Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
  8. Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo
  9. Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica
  10. Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe

I bollettini delle scuole

Titoli generali in formato word

Esigenze di famiglia in formato word

 

Materiali utili

Gilda Venezia

 

.

.

.

.

 

Mobilità 2026/27. La modulistica ultima modifica: 2026-03-17T05:27:23+01:00 da
Tags:,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia