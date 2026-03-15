Mobilità 2026/27, la nota ministeriale

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 13.3.2026.

Regole, vincoli di permanenza, deroghe, posti di sostegno ,

casi particolari, valutazione dei punteggi e scadenze.

Con Nota 6314 del 13 marzo 2026 il MIM ha trasmesso l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. e l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica, oltre al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e la Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale ATA.

La nota ministeriale riepiloga le procedure per la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027, con domande da presentare tra il 16 marzo e il 2 aprile 2026. La pubblicazione dei movimenti è prevista per il 29 maggio 2026.

Vincoli di permanenza e deroghe

Uno dei punti centrali riguarda il vincolo triennale di permanenza per chi ottiene un movimento su una scuola scelta puntualmente. Inoltre, per i docenti immessi in ruolo dal 2023/2024, vige l’obbligo di restare tre anni nell’istituzione scolastica di svolgimento del periodo di prova. Sono previste però delle deroghe, come quella per i genitori di figli minori di 14 anni. È stata invece eliminata la deroga precedentemente prevista per l’assistenza a genitori ultrasessantacinquenni.

Posti di sostegno e casi particolari

Per il personale docente su posti di sostegno, è confermato l’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio sulla tipologia di posto, calcolando anche l’anno in corso. Per quanto riguarda l’educazione motoria nella scuola primaria, i movimenti verso questi posti sono ora equiparati ai passaggi di cattedra. Le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione possono presentare domanda in qualsiasi momento, a prescindere dalle scadenze ordinarie.

Valutazione dei punteggi

Nella mobilità d’ufficio, il servizio pre-ruolo viene valutato 5 punti per ogni anno se prestato nello stesso ruolo di titolarità e 3 punti se prestato in un ruolo diverso.

Per la continuità didattica, entro il triennio si attribuiscono 4 punti per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità.

La nota

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