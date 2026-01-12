Mobilità 2026/27, l’ordine delle operazioni

L’ordine delle operazioni della mobilità del personale docente (trasferimenti e passaggi) è stabilito dall’art. 6 del CCNI sulla mobilità 2025/26, 2026/27 e 2027/28:

ART. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

– I fase: trasferimenti all’interno del comune;

– II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

– III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Prima fase – Mobilità territoriale comunale

Riguarda i docenti già titolari nel comune e coloro che richiedono il trasferimento tra scuole dello stesso comune

L’ordine prevede:

i docenti con precedenze (art. 13 CCNI) e poi tutti gli altri per punteggio

In questi casi non entra in gioco il vincolo triennale se si resta nello stesso comune (salvo specifiche annuali).

Seconda fase – Mobilità territoriale provinciale

Riguarda i docenti che chiedono trasferimento in altro comune della stessa provincia e i docenti senza sede definitiva (neoimmessi)

L’ordine prevede:

le precedenze (Legge 104, rientri, ecc.) e poi tutti gli altri per punteggio

Qui operano i vincoli di permanenza (triennale o su scuola), salvo deroghe.

Terza fase – Mobilità territoriale interprovinciale

Riguarda i docenti che chiedono trasferimento in altra provincia

L’ordine prevede:

le precedenze (solo quelle riconosciute a livello nazionale) e poi tutti gli altri per punteggio

È la fase più difficile in termini di possibilità di movimento.

Quarta fase – Mobilità professionale

(passaggi di ruolo e di cattedra)

L’ordine prevede:

i passaggi di cattedra provinciali i passaggi di cattedra interprovinciali i passaggi di ruolo provinciali i passaggi di ruolo interprovinciali

ATTENZIONE: i passaggi avvengono dopo tutti i trasferimenti.

Ordine interno alle fasi

All’interno di ogni fase l’ordine è il seguente:

i docenti con precedenza (art. 13 CCNI) a parità di precedenza prevale il punteggio a parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica

Posti disponibili

I movimenti avvengono solo sui posti disponibili:

dopo pensionamenti

dopo movimenti in uscita

nel rispetto delle aliquote per i passaggi (di solito max 50%)

In sintesi

1️⃣ Trasferimenti stesso comune

2️⃣ Trasferimenti stessa provincia

3️⃣ Trasferimenti altra provincia

4️⃣ Passaggi di cattedra

5️⃣ Passaggi di ruolo