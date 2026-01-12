ContrattiInsegnanti Autore: - 12 Gennaio 2026 / 10 : 15
Mobilità 2026/27, l’ordine delle operazioni

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.1.2026.

Gilda Venezia

L’ordine delle operazioni della mobilità del personale docente (trasferimenti e passaggi) è stabilito dall’art. 6 del CCNI sulla mobilità 2025/26, 2026/27 e 2027/28:

ART. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

  1. Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
  2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
    I fase: trasferimenti all’interno del comune;
    II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
    III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Prima fase – Mobilità territoriale comunale

Riguarda i docenti già titolari nel comune e coloro che richiedono il trasferimento tra scuole dello stesso comune

L’ordine prevede:

  1. i docenti con precedenze (art. 13 CCNI)

  2. e poi tutti gli altri per punteggio

In questi casi non entra in gioco il vincolo triennale se si resta nello stesso comune (salvo specifiche annuali).

Seconda fase – Mobilità territoriale provinciale

Riguarda i docenti  che chiedono trasferimento in altro comune della stessa provincia e i docenti senza sede definitiva (neoimmessi)

L’ordine prevede:

  1. le precedenze (Legge 104, rientri, ecc.)

  2. e poi tutti gli altri per punteggio

Qui operano i vincoli di permanenza (triennale o su scuola), salvo deroghe.

Terza fase – Mobilità territoriale interprovinciale

Riguarda i docenti  che chiedono trasferimento in altra provincia

L’ordine prevede:

  1. le precedenze (solo quelle riconosciute a livello nazionale)

  2. e poi tutti gli altri per punteggio

È la fase più difficile in termini di possibilità di movimento.

Quarta fase – Mobilità professionale
(passaggi di ruolo e di cattedra)

L’ordine prevede:

  1. i passaggi di cattedra provinciali

  2. i passaggi di cattedra interprovinciali

  3. i passaggi di ruolo provinciali

  4. i passaggi di ruolo interprovinciali

ATTENZIONE: i passaggi avvengono dopo tutti i trasferimenti.

Ordine interno alle fasi

All’interno di ogni fase l’ordine è il seguente:

  1. i docenti con precedenza (art. 13 CCNI)

  2. a parità di precedenza prevale il  punteggio

  3. a parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica

Posti disponibili

I movimenti avvengono solo sui posti disponibili:

  • dopo pensionamenti

  • dopo movimenti in uscita

  • nel rispetto delle aliquote per i passaggi (di solito max 50%)

In sintesi

1️⃣ Trasferimenti stesso comune
2️⃣ Trasferimenti stessa provincia
3️⃣ Trasferimenti altra provincia
4️⃣ Passaggi di cattedra
5️⃣ Passaggi di ruolo

