Mobilità 2026/27, l’ordine delle operazioni

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.1.2026.
L’ordine delle operazioni della mobilità del personale docente (trasferimenti e passaggi) è stabilito dall’art. 6 del CCNI sulla mobilità 2025/26, 2026/27 e 2027/28:
ART. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
- Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
- Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
– I fase: trasferimenti all’interno del comune;
– II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
– III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Prima fase – Mobilità territoriale comunale
Riguarda i docenti già titolari nel comune e coloro che richiedono il trasferimento tra scuole dello stesso comune
L’ordine prevede:
-
i docenti con precedenze (art. 13 CCNI)
-
e poi tutti gli altri per punteggio
In questi casi non entra in gioco il vincolo triennale se si resta nello stesso comune (salvo specifiche annuali).
Seconda fase – Mobilità territoriale provinciale
Riguarda i docenti che chiedono trasferimento in altro comune della stessa provincia e i docenti senza sede definitiva (neoimmessi)
L’ordine prevede:
-
le precedenze (Legge 104, rientri, ecc.)
- e poi tutti gli altri per punteggio
Qui operano i vincoli di permanenza (triennale o su scuola), salvo deroghe.
Terza fase – Mobilità territoriale interprovinciale
Riguarda i docenti che chiedono trasferimento in altra provincia
L’ordine prevede:
-
le precedenze (solo quelle riconosciute a livello nazionale)
- e poi tutti gli altri per punteggio
È la fase più difficile in termini di possibilità di movimento.
Quarta fase – Mobilità professionale
(passaggi di ruolo e di cattedra)
L’ordine prevede:
-
i passaggi di cattedra provinciali
-
i passaggi di cattedra interprovinciali
-
i passaggi di ruolo provinciali
-
i passaggi di ruolo interprovinciali
ATTENZIONE: i passaggi avvengono dopo tutti i trasferimenti.
Ordine interno alle fasi
All’interno di ogni fase l’ordine è il seguente:
-
i docenti con precedenza (art. 13 CCNI)
-
a parità di precedenza prevale il punteggio
-
a parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica
Posti disponibili
I movimenti avvengono solo sui posti disponibili:
-
dopo pensionamenti
-
dopo movimenti in uscita
-
nel rispetto delle aliquote per i passaggi (di solito max 50%)
In sintesi
1️⃣ Trasferimenti stesso comune
2️⃣ Trasferimenti stessa provincia
3️⃣ Trasferimenti altra provincia
4️⃣ Passaggi di cattedra
5️⃣ Passaggi di ruolo
.
.
.
.
.
.
.
.