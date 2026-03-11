Mobilità 2026/27, OM il 16 marzo 2026. Le date

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 10.3.2026.
Mobilità 2026/27, l’ordinanza ministeriale è prevista per il 16 marzo 2026.
Novità,, tempi, ampliamento delle deroghe, personale ATA
Nella giornata di oggi, 10 marzo 2026, si è tenuto un incontro volto a definire i termini per la presentazione delle domande di trasferimenti per il personale docente, del personale ATA e degli educatori.
Tempi
Da quanto riferiscono i sindacati, i docenti dovrebbero poter presentare la domanda di mobilità dal 16 marzo al 2 aprile del 2026, anche se tali date potrebbero slittare, anche se di pochi giorni, a seguito della richiesta dei sindacati al fine di evitare l’accavallamento con la scadenza delle GPS.
Le scadenze, ancora da confermare, per la presentazione delle domande dovrebbero essere queste:
- Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
- Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
- Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
Le novità
A seguito della sottoscrizione del contratto le novità emergenti rispetto all’ipotesi sono:
- presentazione della domanda in deroga per avvicinarsi ai figli non più di anni 16 ma di 14 anni;
.
- al fine di determinare il triennio valgono anche i servizi prestati in assegnazione, utilizzazione ecc;
.
- non è prevista la deroga dell’avvicinamento ai genitori ultrasessantacinquenni;
.
- è stata eliminata la modalità di conferimento dell’incarico dei DSGA , anche sarà recuperato con un decreto ministeriale;
.
- sono rimaste invece in vigore le deroghe per il superamento del vincolo triennale per i docenti che usufruiscono della legge 104/92.
Ampliamento delle deroghe
I sindacati hanno chiesto un ampliamento delle deroghe in considerazione della necessità di molti docenti di potersi trasferire e avvicinarsi alla famiglia ed è auspicabile che ciò avvenga nelle prossime assegnazioni provvisorie.
Personale ATA
Per il personale ATA, considerato che la domanda per la mobilità avviene dopo quella dei docenti, il problema è relativo nella misura in cui si è superato l’eventuale ingorgo delle domande delle GPS.
.
.
.
.
.
..
Mobilità 2026/27, OM il 16 marzo 2026. Le date ultima modifica: 2026-03-11T04:39:37+01:00 da