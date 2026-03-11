Mobilità 2026/27, OM il 16 marzo 2026. Le date

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 10.3.2026.

Mobilità 2026/27, l’ordinanza ministeriale è prevista per il 16 marzo 2026.

Novità,, tempi, ampliamento delle deroghe, personale ATA

Nella giornata di oggi, 10 marzo 2026, si è tenuto un incontro volto a definire i termini per la presentazione delle domande di trasferimenti per il personale docente, del personale ATA e degli educatori.

Tempi

Da quanto riferiscono i sindacati, i docenti dovrebbero poter presentare la domanda di mobilità dal 16 marzo al 2 aprile del 2026, anche se tali date potrebbero slittare, anche se di pochi giorni, a seguito della richiesta dei sindacati al fine di evitare l’accavallamento con la scadenza delle GPS.

Le scadenze, ancora da confermare, per la presentazione delle domande dovrebbero essere queste:

Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;

Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;

Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.

Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

Le novità

A seguito della sottoscrizione del contratto le novità emergenti rispetto all’ipotesi sono:

presentazione della domanda in deroga per avvicinarsi ai figli non più di anni 16 ma di 14 anni;

al fine di determinare il triennio valgono anche i servizi prestati in assegnazione, utilizzazione ecc;

non è prevista la deroga dell’avvicinamento ai genitori ultrasessantacinquenni;

. è stata eliminata la modalità di conferimento dell’incarico dei DSGA , anche sarà recuperato con un decreto ministeriale;

. sono rimaste invece in vigore le deroghe per il superamento del vincolo triennale per i docenti che usufruiscono della legge 104/92.

Ampliamento delle deroghe

I sindacati hanno chiesto un ampliamento delle deroghe in considerazione della necessità di molti docenti di potersi trasferire e avvicinarsi alla famiglia ed è auspicabile che ciò avvenga nelle prossime assegnazioni provvisorie.

Personale ATA

Per il personale ATA, considerato che la domanda per la mobilità avviene dopo quella dei docenti, il problema è relativo nella misura in cui si è superato l’eventuale ingorgo delle domande delle GPS.

