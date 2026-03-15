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Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia.
Istruzioni per il servizio di consulenza della Gilda di Venezia
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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola per il triennio 2025-2028
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Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2026/27
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Ordinanza Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2026/27
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Nota 6314 del 13 marzo 2026
MIM: la pagina sulla mobilità per l’a.s. 2026/27
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Mobilità 2026/27, tutta la normativa ultima modifica: 2026-03-15T06:43:44+01:00 da