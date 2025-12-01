di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 30.11.2025.

Nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo 2026, sarà tempo di domande di mobilità docenti per i trasferimenti, i passaggi di cattedra e ruolo, le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Si tratta della mobilità docenti 2026-2027, procedura di fondamentale importanza per migliaia di docenti ma anche per un regolare avvio del prossimo anno scolastico. Tra le novità di questa procedura, è utile ricordare il recupero di un punto per ogni anno scolastico prestato prima dell’immissione in ruolo, da utilizzare nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto valide per l’individuazione dei docenti perdenti posto.

Valutazione servizio pre-ruolo docenti

È importante specificare che la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

se prestato nello stesso ruolo di titolarità :

a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno ;

a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno;

3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell’infanzia

per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).

Cosa dice la nota 4 del CCNI mobilità

Per quanto riguarda il punteggio del servizio preruolo prestato dai docenti attualmente entrati in ruolo e che devono aggiornare annualmente le graduatorie interne di Istituto, bisogna sapere che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Esempi di calcolo per l’a.s. 2026-2027

Il docente X, titolare di classe di concorso A027 nella scuola secondaria di II grado, ha un pre ruolo di 13 anni scolastici. Tali anni sono stati prestati in scuole statali per le classi di concorso A026 e A027, quindi tutti nello stesso grado di istruzione del proprio ruolo. In tal caso il docente X nella composizione delle graduatorie interne di istituto avrà diritto ad avere un calcolo del servizio pre ruolo pari a 65 punti, quindi maggiorato rispetto i 52 punti calcolati nella graduatorie interna dell’anno scoalstico 2025-2026.

La docente Y, passata di ruolo dalla primaria alla scuola secondaria di II grado, nella classe di concorso A019, possiede 25 anni di ruolo alla primaria, ma 7 anni di pre ruolo nella scuola secondaria di secondo grado dove ha insegnato sia la classe di concorso A018 che quella di attuale titolarità A019 ( all’epoca si chiamavano A036 e A037). Per sapere quanti punti avrà per il servizio prestato in altro ruolo, i 25 anni di servizio alla primaria, e quanti per i 7 anni di pre ruolo alla secondaria di II grado, bisognerà fare il seguente calcolo: i 25 anni di ruolo alla primaria vanno divisi in 4+21 anni, i primi quattro valgono 12 punti, mentre i restanti 21 valgono 42 punti. Quindi il totale dei 25 anni di ruolo alla primaria danno diritto ad avere 54 punti. Per quanto riguarda i 7 anni di preruolo fatti in scuole secondarie di II grado, invece i punti saranno, per l’anno 2026-2027, pari a 35 punti. Il totale tra il punteggio acquisito per il servizio prestato altro ruolo (scuola primaria) diverso dall’attuale ruolo di titolarità e il punteggio di preruolo per il servizio prestato nello stesso ruolo di titolarità, è di punti 89.

