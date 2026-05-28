di LallaOrizzonte Scuola, 28.5.2026.

Mobilità 2026: anche il docente che non otterrà il trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo richiesto riceverà una mail venerdì 29 maggio.

Pubblicazione sui siti degli Uffici Scolastici

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze,

Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali

Esito positivo

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line

Esito negativo

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.

Mobilità 2026: anche chi non ottiene il trasferimento riceverà una mail

ultima modifica: da