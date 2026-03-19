Gilda degli insegnantiInsegnanti Autore: - 19 Marzo 2026 / 05 : 46
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Mobilità 2026, tutti gli aspetti dell’ordinanza

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 18.3.2026.

Rivedi la DIRETTA. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. I tutorial.

Dell’ordinanza sulla mobilità, delle deroghe e di chi potrà fare domanda, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 18 marzo alle ore 16,00. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

L’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata. Le domande potranno essere inoltrate, per il personale docente, da lunedì 16 marzo. Tutte le date:

Docenti: 16 marzo – 2 aprile 2026

ATA: 23 marzo – 13 aprile 2026

Personale educativo: 16 marzo – 7 aprile 2026

Insegnanti di Religione Cattolica: 21 marzo – 17 aprile

I TUTORIAL DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

 

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Mobilità 2026, tutti gli aspetti dell’ordinanza ultima modifica: 2026-03-19T05:46:55+01:00 da
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