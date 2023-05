di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 26.5.2023.

La compilazione degli allegati deve essere precisa e corretta.

Una buona documentazione di corredo all’istanza di assegnazione provvisoria o di utilizzazione è fondamentale per il buon esito dell’istanza. È necessario ricordare che la richiesta di punteggio deve essere sempre supportata dalla compilazione di appositi allegati, anche le precedenze devono essere precisate con i dovuti allegati, come per altro devono essere documentate, con autocertificazione, anche ulteriori abilitazioni all’insegnamento o specializzazioni in caso di richiesta di insegnamento su altre classi di concorso o tipologie di posto.

Documenti per le assegnazioni provvisorie

Ecco gli allegati che eventualmente bisognerà presentare insieme alla compilazione del modello di domanda per l’assegnazione provvisoria 2023/2024. Ricordiamo che tale documentazione dovrà essere associata all’Istanza di assegnazione provvisoria tramite il servizio “Gestione Allegati” nella piattaforma del sito delle Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per le assegnazioni provvisorie per ricongiungimento ad un familiare bisogna allegare:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, delle esigenze di famiglia… Ovvero la dichiarazione del ricongiungimento al familiare, esistenza dei figli, per l’assistenza dei figli, del coniuge o parte dell’unione civile o dei genitori totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo in un dato comune. Si ricorda di specificare bene la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi e sottolineare da quanto tempo il familiare è residente nel COMUNE dichiarato. Si dichiara un solo familare per il ricongiugnimento con libertà di scelta tra i figli, il coniuge o parte di unione civile oppure i genitori. Per esempio un coniugato, può decidere liberamente di ricongiugnersi ai genitori o ai figli, senza alcun problema. Dichiarazione sostitutiva del diritto di precedenza ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2023/2026 ( non ancora pubblicata), con la certificazione medica, in caso di precedenza per gravi motivi di salute di un familiare da assistere, attestante lo stato di gravità del familiare da assistere ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92. In ogni caso la dichiarazione per qualsiasi forma di precedenza va debitamente documentata con apposita certificazione e con le condizioni previste dal contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023/2026. Il CCNI sulle utilizzazioni 2023/2026 ha recepito l’eliminazione della referenza unica per i figli che assistono i genitori gravemente malati, ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7. Vale la pena ricordare che tra le precedenze documentabili, ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni, c’è anche quella riferita alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con figli di età inferiore ai 6 anni, o che li abbiano compiuti tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. Esiste una precedenza dello stesso tipo, ma che vale solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, per chi ha figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni, anche se i figli hanno compiuto i 12 anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Documentazione per le utilizzazioni 2023/2024

Alla domanda di utilizzazione 2023/2024 va allegato, la dichiarazione dell’anzianità del servizio (Allegato D), la dichiarazione della continuità del servizio (Allegato F), la dichiarazione delle esigenze di famiglia e dei titoli culturali ed eventualmente la dichiarazione della precedenza che l’aspirante dovesse richiedere. Si raccomanda di inserire nell’allegato D ed eventualmente, se c’è continuità del servizio, anche nell’allegato F, il servizio dell’anno scolastico in corso 2022/2023. In buona sostanza il docente che chiede utilizzazione deve aggiornare la documentazione già presentata, tra fine marzo e i primi di aprile, per la domanda di inserimento nella graduatoria interna di Istituto aggiungendo il servizio dell’anno in corso sia nell’allegato D ed eventualmente in allegato F.

Mobilità annuale 2023/24, gli allegati alla domanda sono molto importanti

