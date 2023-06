dalla Gilda degli insegnanti, 13.6.2023.

In data odierna le Organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno siglato un accordo che proroga di un altro anno il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Accolta, dunque, da viale Trastevere l’istanza della Federazione Gilda-Unams e degli altri sindacati di rendere ultrattivo per l’ anno scolastico 2023/24 il contratto delle assegnazioni e utilizzazioni del triennio 19-22, così da non provocare alcun blocco alla mobilità annuale. Anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/2023 da procedura straordinaria art.59 c.4 DL.73/2021 e concorso straordinario art.59 c.9 bis, potranno partecipare alla mobilità annuale in analogia con quanto si concordò nel 2019 per gli aspiranti ex FIT, presentando un’istanza cartacea alle condizioni previste dal contratto integrativo.

“Con quest’intesa abbiamo consentito la deroga di un anno a tutti i vincoli, il problema si riproporrà il prossimo anno, ma la Gilda-Unams che da sempre ha manifestato la sua netta contrarietà ad una norma sbagliata, interverrà su tutti i piani, affinchè si possa arrivare ad un intervento legislativo che la elimini“, ha dichiarato Antonietta Toraldo Vice-Coordinatrice Nazionale della Fgu.

L’accordo ha anche preso atto dell’eliminazione del principio del referente unico dell’assistenza ai disabili e ha demandato alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori criteri e modalità di utilizzazione del personale in servizio nelle zone terremotate dell’isola d’Ischia e in quelle alluvionate dell’ Emilia Romagna e delle Marche.

L’area Istanze On Line per la presentazione delle domande dovrebbe essere aperta dal 15 giugno al 4 luglio 2023 per il personale docente. Il restante personale presenterà l’istanza in forma cartacea con le stesse scadenze. La Gilda Unams unitamente alle altre OO.SS. ha chiesto uno slittamento delle date per la concomitante coincidenza di altre procedure. Il Mim si è riservato di fornire a breve una risposta sull’eventuale accoglimento della richiesta.

Roma, 13/06/2023

La delegazione Gilda-Unams

