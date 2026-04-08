Mobilità bene emendamento

“Siamo soddisfatti per questa deroga rispetto all’attuale CCNI sulla mobilità che infatti la Federazione Gilda Unams non ha sottoscritto, proprio perché era limitante in alcune fattispecie. Ora però ci aspettiamo che sia abolita ogni forma di vincolo e che sia data la possibilità ai docenti di restare in una scuola, incentivandoli a partire da stipendi adeguati e diritti non negati”.

E’ quanto ha dichiarato il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana