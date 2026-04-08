ComunicatiGilda degli insegnanti Autore: - 08 Aprile 2026 / 12 : 13
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Mobilità bene emendamento

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti, 8.3.2026.

Scuola, mobilità, FGU Gilda: bene emendamento per assegnazione provvisoria ricongiungimento genitori over 65 ma abolire ogni vincolo. Il commento del coordinatore nazionale

Gilda Venezia

La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento che prevede l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore ultra 65enne.

“Siamo soddisfatti per questa deroga rispetto all’attuale CCNI sulla mobilità che infatti la Federazione Gilda Unams non ha sottoscritto, proprio perché era limitante in alcune fattispecie. Ora però ci aspettiamo che sia abolita ogni forma di vincolo e che sia data la possibilità ai docenti di restare in una scuola, incentivandoli a partire da stipendi adeguati e diritti non negati”.

E’ quanto ha dichiarato il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Vito Carlo Castellana

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Mobilità bene emendamento ultima modifica: 2026-04-08T12:13:59+02:00 da
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