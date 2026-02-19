Mobilità, cattedre interne ed esterne

I docenti, nel fare la domanda di mobilità, hanno la possibilità di richiedere esplicitamente le COE (Cattedre Orario Esterne), il cui orario d’insegnamento è ripartito tra due o più scuole compreso quelle con classi a tempo prolungato, per cui se un docente avesse esplicitamente richiesto le COE e ottenuto il trasferimento in una cattedra costituita tra scuole diverse, è tenuto a completare l’orario d’insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola.

Disponibilità COI

Qualora si dovesse rendere disponibile una cattedra oraria interna (COI) nella prima scuola indicata dal docente assegnato su cattedra esterna, sarà automaticamente assegnato sulla cattedra interna senza nuovi e successivi provvedimenti, fermo restante che detta cattedra sia priva di titolare; mentre qualora il docente intendesse trasferirsi nella scuola di completamento dovrà farne apposita domanda.

Procedura assegnazione cattedre

Il sistema, nell’assegnare la sede al docente che ha presentato domanda di trasferimento chiedendo anche le COE, procede nell’ordine delle preferenze espresse, dando precedenza prima alle richieste puntuali e dopo alle richieste sintetiche secondo l’ordine del bollettino. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, il sistema procede all’esame delle successive preferenze.

Richieste puntuali

Il sistema, nell’assegnare la sede al docente che ha chiesto il trasferimento, prende in esame prioritariamente le richieste puntuali delle singole scuole analizzando:

Prioritariamente la disponibilità delle cattedre orario intere (COI) funzionanti all’interno dell’istituzione;

Secondo analizzando la disponibilità delle cattedre orario esterne (COE) nell'ambito dello stesso comune;

Terzo analizzando la disponibilità delle cattedre orario esterne tra comuni diversi;

Richieste sintetiche.

Qualora non fosse stato possibile assegnare una sede fra quelle puntuali indicate dal docente, il sistema procede nell’analizzare le preferenze sintetiche indicate dall’interessato analizzando, anche in questo caso: