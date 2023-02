Mobilità: chi ha il vincolo triennale e chi no

Situazione Vincolo esistente

Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023. Sono soggetti al nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto Legge 36/2022.

Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 ma con retrodatazione giuridica 2021/2022 (es: docenti assunti da GPS I fascia nell’anno scolastico 2021/2022). Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale.

Docenti individuati per il ruolo da GPS I fascia nell’a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Con la conferma in ruolo il personale in questione godrà della retrodatazione giuridicca della nomina al 1° settembre 2022 ma, stante le attuali regole, sarebbe soggetto al vincolo triennale.

Docenti nominati da Concorso Straordinario BIS a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023 e sarà soggetto al vincolo triennale.

Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2022/2023. Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali.

Docenti immessi in ruolo a.s. 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2021/2022 o 2022/2023. Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali.

Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2021/2022 o 2022/2023 trasferimento provinciale o interprovinciale su preferenza puntuale (singola scuola). Sono soggetti al vincolo triennale previsto dall’art. 22 comma 4 CCNL 2018 che prevede un blocco triennale per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale.

Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che per l’a.s. 2022/2023 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale anche su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia). Sono soggetti al nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica anche nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su preferenza sintetica.

Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune). Non sono soggetti al vincolo in quanto nella mobilità provinciale il vincolo si applica solo nel caso di domanda soddisfatta su preferenza puntuale.

Docenti individuati come sovrannumerari nella scuola di titolarità. Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno).

Docenti che usufruiscono dei benefici dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 (assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità) limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso. Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno).