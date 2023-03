Esempio: Il docente viene convocato e nominato per la stipula del contratto a tempo indeterminato a novembre 2020 ma con effettiva presa di servizio a partire dal 1° settembre 2021. In tal caso la decorrenza giuridica sarà il 1° settembre 2020 mentre quella economica sarà il 1° settembre 2021.

LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITÀ

Ai fini della valutazione per la mobilità del periodo di retrodatazione giuridica della nomina occorre distingue 3 diverse situazioni:

Se il periodo di retrodatazione giuridica non è coperto da alcun servizio prestato, viene valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.

per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.

per ogni anno per tutti gli anni nella Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio.

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

a) alla scuola dell’infanzia;

b) alla scuola primaria;

c) alla scuola secondaria di I grado;

d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

COME COMPILARE L’ALLEGATO D (DICHIARAZIONE DEI SERVIZI)

Nel caso in cui il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza il periodo va indicato nella seconda tabella presente nella voce 1) A) “Anni ________ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza”.

Nel caso in cui il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza va compilata la tabella presente alla voce 2) B) “servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza”.

Infine, nel caso di decorrenza giuridica della nomina non coperta da servizio effettivo va compilata la tabella di cui alla voce 2) A) “decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio”.

QUANDO LA DECORRENZA ECONOMICA NON COINCIDE CON QUELLA GIURIDICA

Discorso diverso si deve fare nel caso in cui la retrodatazione giuridica sia dovuta a restitutio in integrum operata a seguito di una sentenza andata in giudicato. In tal caso gli anni di retrodatazione giuridica devono essere considerati come effettivamente prestati indipendentemente dal fatto che in quegli anni sia stato prestato servizio.