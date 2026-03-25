Mobilità dei docenti titolari su ADSL o ADML

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 24.3.2026.

Docenti titolari su ADSL o ADML, ecco chi sono e

come devono fare domanda la domanda di mobilità. I codici di titolarità.

Nella domanda di mobilità 2026/2027 c’è una nuova categoria di docenti che è titolare in ADSL o ADML e che ha raggiunto con l’anno scolastico 2025/2026 il superamento del vincolo quinquennale sul sostegno. Ecco chi sono questi docenti e come devono agire nella domanda di mobilità.

I codici di titolarità ADSL, ADML e BDSD

È utile ricordare che con il concorso a cattedra straordinario 2020, il concorso indetto con D.D. n.510 del 23 aprile 2020, alcuni docenti titolari su posto di sostegno si trovano per la prima volta a potere inoltrare la domanda di mobilità 2026/2027 su disciplina, perchè stanno completando il quinquennio su posto di sostengo e quindi escono dal vincolo di mobilità a permanere sui posti di sostegno.

Tali docenti sono identificati dal sistema Istanze Online con i seguenti codici di titolarità:

ADML : Sostegno Scuola Secondaria I grado.

: Sostegno Scuola Secondaria I grado. ADSL : Sostegno Scuola Secondaria II grado.

: Sostegno Scuola Secondaria II grado. BDSD: Insegnante Tecnico Pratico (ITP) su sostegno

Questi docenti, ai tempi dell’immissione in ruolo, erano privi dell’abilitazione su materia e quindi non avevano il titolo abilitante su una la classe di concorso della scuola secondaria. Tali docenti su Istanze OnLine sono registrati con i suddetti codici senza classe di concorso della materia di riferimento.

Come fare domanda di mobilità

I docenti titolari di ADML, ADSL o BDSD qualora volessero transitare su materia, dovranno avere conseguito l’abilitazione sulla classe di concorso e dovranno dichiarare nella casella 35 della domanda di mobilità proprio la classe di concorso per la quale il docente è in possesso, per poi richiedere nella sezione tipologia di posto il posto normale, indicando anche che non si è più nel vincolo del quinquennio di permanenza su posto sostegno.

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Mobilità dei docenti titolari su ADSL o ADML

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