dall’USR per il Veneto, 25.6.2026.
Mobilità Dirigenti scolastici a.s. 2026/2027.
Domande entro il 7 luglio, entro il 15 luglio si concluderanno le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale dal 01.09.2026. AVVISO PUBBLICO
L’USR per il Veneto fornisce le prime indicazioni in merito alla mobilità dei dirigenti scolastici per il prossimo anno.
Le operazioni in oggetto relative ai posti disponibili nella regione Veneto saranno espletate con le modalità e i criteri indicati.
Queste le fasi:
- Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.
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Assegnazione di altro incarico ai dirigenti la cui scuola di titolarità dal 01.09.2026 è coinvolta in operazioni di dimensionamento (ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale)
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Conferimento di nuovo incarico ai dirigenti scolastici il cui contratto scade in data 31.08.2026 e ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero
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Mutamento dell’incarico in pendenza di contratto individuale
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Mutamento dell’incarico in casi eccezionali
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Conferimento di nuovo incarico per mobilità interregionale
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Allegati:
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Mobilità Dirigenti, le sedi disponibili ultima modifica: 2026-06-26T05:41:17+02:00 da